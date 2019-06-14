Водитель и пассажиры влетевшего под КамАЗ автомобиля госпитализированы

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 июня в Липецке днем на улице Парковой 40-летняя женщина за рулем «Киа Рио» в зоне действия пешеходного перехода допустила наезд на двух девочек 10-ти и 7-ми лет. Обе получили травмы и были госпитализированы.



В Липецке в одиннадцать часов вечера на улице Московской 23-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КаМАЗом с 30-летним мужчиной за рулем. В автоаварии пострадали водитель и три пассажира «четырнадцатой». С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.



В Усмани около одиннадцати часов утра на улице Чернышевского 36-летний водитель «Лады-Гранты» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2105 под управлением 40-летнего мужчины. В ДТП пострадали две пассажирки «Гранты» - с различными повреждениями они были доставлены в больницу.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1287 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 46 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1019 случаев превышения скорости.



Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.