Общество

сегодня, 10:03

Водитель и пассажиры влетевшего под КамАЗ автомобиля госпитализированы

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#авария #ДТП
Водитель и пассажиры влетевшего под КамАЗ автомобиля госпитализированы

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 июня в Липецке днем на улице Парковой 40-летняя женщина за рулем «Киа Рио» в зоне действия пешеходного перехода допустила наезд на двух девочек 10-ти и 7-ми лет. Обе получили травмы и были госпитализированы.

В Липецке в одиннадцать часов вечера на улице Московской 23-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с КаМАЗом с 30-летним мужчиной за рулем. В автоаварии пострадали водитель и три пассажира «четырнадцатой». С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

В Усмани около одиннадцати часов утра на улице Чернышевского 36-летний водитель «Лады-Гранты» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с ВАЗ-2105 под управлением 40-летнего мужчины. В ДТП пострадали две пассажирки «Гранты» - с различными повреждениями они были доставлены в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1287 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 46 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1019 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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дубль два

25 минут назад
вторая попытка окажется более удачной
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Маруся

49 минут назад
За рулем кабриолета мы врубили Летова, и когда в КАМАЗ попали, было фиолетово....
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А знаете

сегодня, 10:24
Почяму мы живы остались? Потому шта мы банда!
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