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34 минуты назад

Интранет Группы НЛМК признан одним из лучших в мире

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Интранет Группы НЛМК признан одним из лучших в мире

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, получила серебряный приз международной премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2019 за запуск доступного всем сотрудникам интранет-портала, который помогает автоматизации бизнес-процессов и повышает вовлеченность персонала. 

Жюри конкурса отметило главное достижение проекта  НЛМК: компании удалось ликвидировать «цифровое неравенство» между офисными сотрудниками и специалистами производственных цехов. Если раньше доступ к интранету имели только сотрудники, чье рабочее место оборудовано компьютером, то запущенный в 2018 году новый корпоративный портал на платформе Bitrix24 позволил преодолеть это ограничение.  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, благодаря адаптивному дизайну все сервисы портала доступны круглосуточно не только с компьютеров, но и с личных мобильных устройств сотрудников. Авторизация новых пользователей происходит через код, получаемый в SMS-сообщении.  

Теперь все сотрудники российских предприятий Группы могут пользоваться онлайн-сервисами кадровой службы, узнавать новости, участвовать в конкурсах, обмениваться идеями, знаниями и профессиональным опытом в корпоративной социальной сети. Уже сейчас 90% персонала Группы НЛМК регулярно пользуется интранетом.  

По мнению членов жюри премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards, опыт НЛМК по расширению доступа к порталу для всех сотрудников компании может быть востребован во многих отраслях глобального бизнеса.    

Премия Step Two Intranet and Digital Workplace Awards нацелена на выявление лучших компаний с экспертизой в создании цифровых процессов. Жюри включает международных экспертов по интранету и цифровым технологиям. В 2019 году награждение пройдет в 13-й раз. За все время высокие награды получили 136 победителей из 16 стран мира. Церемония награждения победителей состоится 17 июля 2019 в Лондоне. 
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