Происшествия

32 минуты назад

20 человек пострадали на дорогах области за два дня

416
#Авария #ДТП
1
20 человек пострадали на дорогах области за два дня

Среди пострадавших трое велосипедистов.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июня в Липецке вечером на трассе Орел – Тамбов 52-летний водитель «Рено» столкнулся с мопедом под управлением 49-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травму и был госпитализирован.

В тот же день в Липецке около десяти часов вечера на улице Советской 32-летний водитель «Ниссана» сбил 35-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

На улице Интернациональной 39-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 84-летнего мужчину на велосипеде. Пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован.

12 июня в Липецке на улице Прудной утром 49-летний водитель «Рено» допустил наезд на 18-летнюю велосипедистку. Девушку доставили в больницу и после оказания помощи она была отпущена.

В тот же день в Грязях на улице Чкалова 37-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В аварии пострадали сам водитель иномарки и два его пассажира, оба с различными травмами госпитализированы.

Кроме того, в прошедшие двое суток на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3335 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли  82 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано  2533 случая превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 71 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
416
#Авария #ДТП
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По делу о поножовщине в «Ригеле» вынесен мягкий приговор
#поножовщина
3
По делу о поножовщине в «Ригеле» вынесен мягкий приговор

24 минуты назад

Происшествия
В реке Сосна утонул мужчина
#происшествия на воде
7
В реке Сосна утонул мужчина

сегодня, 09:28

Происшествия
Липчанку обокрали в магазине
#кража
2
Липчанку обокрали в магазине

сегодня, 09:22

Происшествия
В Липецкой области спасатели достали из воды тонущего мальчика
#спасение утопающих
14
В Липецкой области спасатели достали из воды тонущего мальчика

вчера, 18:30

Происшествия
Четыре человека пострадали в автомобиле врезавшемся в столб
#авария #ДТП
46
Четыре человека пострадали в автомобиле врезавшемся в столб

вчера, 18:01

Происшествия
Дебошир из банка оштрафован за хулиганство
#инцидент в банке
25
Дебошир из банка оштрафован за хулиганство

вчера, 11:39

Происшествия