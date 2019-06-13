20 человек пострадали на дорогах области за два дня

Среди пострадавших трое велосипедистов.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 июня в Липецке вечером на трассе Орел – Тамбов 52-летний водитель «Рено» столкнулся с мопедом под управлением 49-летнего мужчины. Водитель мопеда получил травму и был госпитализирован.



В тот же день в Липецке около десяти часов вечера на улице Советской 32-летний водитель «Ниссана» сбил 35-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



На улице Интернациональной 39-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 84-летнего мужчину на велосипеде. Пенсионер получил различные травмы и был госпитализирован.



12 июня в Липецке на улице Прудной утром 49-летний водитель «Рено» допустил наезд на 18-летнюю велосипедистку. Девушку доставили в больницу и после оказания помощи она была отпущена.



В тот же день в Грязях на улице Чкалова 37-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В аварии пострадали сам водитель иномарки и два его пассажира, оба с различными травмами госпитализированы.



Кроме того, в прошедшие двое суток на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3335 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 82 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2533 случая превышения скорости.



Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 71 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

