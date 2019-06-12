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44 минуты назад

Молодцов - молодец: «Елец» в меньшинстве отстоял победу в Курске (ФОТО)

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#Футбол #ФК "Елец"
Молодцов - молодец: «Елец» в меньшинстве отстоял победу в Курске (ФОТО)

Гол Константина Молодцова стал победным, но до призовой "тройки" ельчанам еще далеко.

Футбольный «Елец» сегодня порадовал своих поклонников победой в Курске над дублерами местного «Авангарда» - 2:1.

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Отметим, что основной состав курян выступает в ФНЛ, а в будущем сезоне декларирует задачи по повышению к классе и выходу в Премьер-Лигу, для этого в Курск уже прибыл Мурад Искаков – один из главных творцов «тамбовского чуда» - тренер «Тамбова» на протяжении большей части минувшего «золотого сезона», ознаменовавшегося выходом наших соседей в элитный дивизион.

Искаков взял на просмотр в основную команду несколько лидеров «молодежки», которые сейчас находятся под нагрузкой, что облегчило сегодня задачу «Ельцу».

Но и команда Юрия Адоньева проявила максимум бойцовских качеств. На исходе получаса игры прострел в штрафную «Авангарда-М» и подставленная нога Максима Карпухина помогли ельчанам открыть счет.

Хозяева усилили натиск, и на 39-й минуте елецкую команду спасла только великолепная реакция вратаря и капитана Александра Баженова. Но спустя еще три минуты и голкипер, и обороняя гостей оказались бессильны против затяжной атаки, точку в которой поставил Дмитрий Степанов.

«Авангард-М» владел преимуществом после перерыва, ельчане же уповали на быстрые ответные атаки и стандартные положения. Эта тактика принесла успех: на 63-й минуте Александр Молодцов «со второго этажа» забил гол, оказавшийся в итоге победным.

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Ельчанам пришлось выдержать немало сложных минут, тем более что на 82-й минуте команда осталась в меньшинстве. Но выстояла!

Старший тренер «Авангарда-М» Михаил Некрасов назвал игру своих подопечных матчем неиспользованных возможностей.К слову, дублеры "Металлурга" в Курске не так давно капитулировали - 2:6.

«Ельчане» поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице, правда отставание от идущего третьим нововоронежского «Атома» при равном количестве матчей (по 7), довольно солидное – 6 очков. 15 июня ельчане принимают дома дебютанта и одного из аутсайдеров СФФ «Центр» калужский «Космонавт» и при удачном стечении обстоятельство могут организовать хотя бы подобие погони за лидерами.

Фото vk.com/avangardmol

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#Футбол #ФК "Елец"

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