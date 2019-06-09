Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Никулинский суд Москвы в субботу, 8 июня.

«Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа», — цитирует судью ТАСС.

Находясь под домашним арестом, журналист не имеет права пользоваться интернетом, разговаривать по телефону с кем-либо еще кроме адвокатов и следователей, покидать квартиру и переезжать.

В ходе заседания прокуратура и следствие настаивали на аресте Голунова сроком на два месяца. Необходимость ареста сторона обвинения объясняла тем, что журналист «подозревается в особо тяжком преступлении, и у следствия есть основания полагать, что он может скрыться от следствия и суда».

Между тем защита настаивала на том, чтобы отправить Голунова под домашний арест. Сам Голунов заявил, что вину в попытке сбыта наркотиков не признает.

«Я не совершал преступления, готов содействовать следствию, к наркотикам не имею никакого отношения и никогда не употреблял», — подчеркнул он, отметив, что в течение длительного времени после задержания ему не предоставляли адвоката.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, известно об этом стало на следующий день. Он подозревается в попытке сбыта наркотиков. По данным полиции, у 36-летнего журналиста при себе были свертки с мефедроном, при обысках у него дома правоохранители нашли три пакета и сверток с порошкообразным веществом, в том числе и кокаином, а также весы. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай отметил, что Голунов обвинения отрицает и говорит, что пакет с запрещенным веществом ему подбросили.

Журналист также настаивает, что при задержании его сильно избили. 8 июня он пожаловался на плохое самочувствие в отделе полиции, его увезли в больницу. Однако, по словам главврача городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова, перелома ребер или сотрясения мозга у него зафиксировано не было. После этого его доставили из медучреждения в суд, сообщает iz.ru



