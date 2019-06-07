Липецкую легкоатлетку не допустили к участию во Всемирной Универсиаде под нейтральным флагом

Санкции против российской "королевы спорта" продолжают действовать.

24-летняя липчанке Яне Глотовой и еще 11 российским легкоатлетам отказано в праве выступить во Всемирной Универсиаде-2019, которая пройдет с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе.

Глотова собиралась бежать на крупнейших студенческих соревнованиях планеты 400 метров, но теперь останется дома.

Как сообщил президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов, российские спортсмены примут участие в соревнованиях во всех видах спорта, кроме легкой атлетики. Причина – продолжающееся «временное отстранение» Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от международных стартов.

- К сожалению, из-за статуса ВФЛА российские легкоатлеты не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено», - сделал заявление Сергей Сейранов

Ранее ВФЛА заявила для участия в Универсиаде - 12 легкоатлетов. 11 из них имели нейтральный статус: Яна Глотова и Полина Миллер (обе – бег 400 м), Мария Павлова и Елизавета Каменец (обе – семиборье), Алена Лутковская (шест), Анастасия Шкуратова (молот), Тимофей Чалый (400 м с/б), Кирилл Чернухин (200 м), Раиль Кутуев (длина), Алексей Худяков (диск), Алексей Шевчук (ходьба). Один спорстмен Евгений Лиханов (десятиборье) – нейтрального статуса не имел.

Напомним, что на Всемирной летней Универсиаде-2017, которая проходила на Тайване, российские легкоатлеты также не выступали.

Яна Глотова – серебряный призер чемпионата Европы (2013) и «бронзовый» призер чемпионата мира (2012) в эстафете 4х400 метров среди юниоров. На взрослом уровне ее главный успех – победа в чемпионате России в помещении (2015) на 400-метровке с личным рекордом в зале (52,84), благодаря которой она была включена в состав сборной России для участия в зимнем чемпионате Европы в Праге. В последнее время карьера талантливой спортсменки застопорилась из-за невозможности выступать в международных соревнованиях.