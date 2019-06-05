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Липецкая область — 22-я по качеству воды
Роспотребнадзор определил регионы с самой чистой и самой грязной питьевой водой в регионах по итогам 2018 года. Липецкая область оказалась в рейтинге на 22 месте. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году».
В Липецкой области качественной водой обеспечены 94,36% населения — это выше среднероссийского уровня (91,35%). Чистая питьевая вода оказалась доступна 99,04% горожан — по этому показателю мы заняли 13 место. В селах доступ к качественной воде имеют 85,92%, что соответствует 27 месту. Общий ранг по сумме баллов позволил Липецкой области занять 22 место среди территорий РФ.
данковчанин
Ответ 112
^^
Я
Мотя
112