Липецкая область — 22-я по качеству воды

Роспотребнадзор определил регионы с самой чистой и самой грязной питьевой водой в регионах по итогам 2018 года. Липецкая область оказалась в рейтинге на 22 месте. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году».

Регионом России с самой грязной питьевой водой стала, как и год назад, Вологодская область — здесь качественную воду потребляют 45,57% населения: 52,37% горожан и всего 27,75% жителей сел. Питьевой водой, отвечающей абсолютно всем требованиям безопасности, обеспечены 100% жителей Северной Осетии, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Липецкой области качественной водой обеспечены 94,36% населения — это выше среднероссийского уровня (91,35%). Чистая питьевая вода оказалась доступна 99,04% горожан — по этому показателю мы заняли 13 место. В селах доступ к качественной воде имеют 85,92%, что соответствует 27 месту. Общий ранг по сумме баллов позволил Липецкой области занять 22 место среди территорий РФ.