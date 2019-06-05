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сегодня, 17:33

Липецкая область — 22-я по качеству воды

6 379
#качество воды
Липецкая область — 22-я по качеству воды

Роспотребнадзор определил регионы с самой чистой и самой грязной питьевой водой в регионах по итогам 2018 года. Липецкая область оказалась в рейтинге на 22 месте. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2018 году».

 

Регионом России с самой грязной питьевой водой стала, как и год назад, Вологодская область — здесь качественную воду потребляют 45,57% населения: 52,37% горожан и всего 27,75% жителей сел. Питьевой водой, отвечающей абсолютно всем требованиям безопасности, обеспечены 100% жителей Северной Осетии, Москвы и Санкт-Петербурга.

В Липецкой области качественной водой обеспечены 94,36% населения — это выше среднероссийского уровня (91,35%). Чистая питьевая вода оказалась доступна 99,04% горожан — по этому показателю мы заняли 13 место. В селах доступ к качественной воде имеют 85,92%, что соответствует 27 месту. Общий ранг по сумме баллов позволил Липецкой области занять 22 место среди территорий РФ.

6 379
#качество воды

Комментарии (6)

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данковчанин

5 минут назад
Вода на вкус нормальная. Только пить и кипятить нужно фильтрованную.
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Ответ 112

47 минут назад
112, по качеству горячей воды она у нас не равная а золотая. Это видно по квитанции от Квадро. Можно промывать золото.
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^^

48 минут назад
Пользуюсь фильтрованной - накипи никакой.
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Я

58 минут назад
Чайник обрастает накипью буквально за неделю, это и есть качественная вода?
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Мотя

59 минут назад
Когда с мужем приезжаем в Воронеж к его друзьям, они нам: лучше бы вместо пива, водки, конъяку привезли простой липецкой воды! Там вообще сосут из водохранилища и Воронеж ниже по течению и туда течет сперма, содержимое прокладок, антибиотики, плевки туберкулезников. Моча! Кал! Все течет вниз по течению!
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112

сегодня, 17:41
А горячую ржавую жижу в пипецке не хотите проверить?
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