Происшествия

21 минуту назад

Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело

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#следствие #суд
Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело

Семья, оказавшаяся в центре внимания общественности после шокирующего обнаружения трупа новорожденной девочки на кладбище домашних животных, вновь попала в поле зрения прокуратуры.

Напомним, что в отношении отца ребенка  расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, а в отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат).

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела в отношении отца ребенка, выявлены факты, указывающие на жестокое обращение с ребенком и со стороны матери.

Так, при судебно-медицинской экспертизе трупа ребенка обнаружен прижизненный перелом правой плечевой кости.

Указанное повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на то, что матери было известно о травме дочери, к врачу она не обращалась, не придав, по ее словам, значения  этой проблеме.

Поскольку в действиях матери усматривались признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), прокурор направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по данному факту.

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#следствие #суд

Комментарии (1)

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Многодетные

5 минут назад
Что от них ожидать то? Убогие и нищие дегенераты. Им даже жрать в школах нахяву не западло. Побирушки и ворье.
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