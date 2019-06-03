21 минуту назад
Мать ребенка, труп которого нашли на кладбище домашних животных, попала под еще одно уголовное дело
Семья, оказавшаяся в центре внимания общественности после шокирующего обнаружения трупа новорожденной девочки на кладбище домашних животных, вновь попала в поле зрения прокуратуры.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела в отношении отца ребенка, выявлены факты, указывающие на жестокое обращение с ребенком и со стороны матери.
Так, при судебно-медицинской экспертизе трупа ребенка обнаружен прижизненный перелом правой плечевой кости.
Указанное повреждение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Несмотря на то, что матери было известно о травме дочери, к врачу она не обращалась, не придав, по ее словам, значения этой проблеме.
Поскольку в действиях матери усматривались признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), прокурор направил материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по данному факту.
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 440 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.
Многодетные