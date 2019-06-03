Команда базового вуза НЛМК победила на международном инженерном чемпионате CASE-IN

Команда Липецкого государственного технического университета, базового учебного заведения НЛМК, стала чемпионом VII Международного инженерного чемпионата CASE-IN 2019 в студенческой лиге по направлению «металлургия».

Чемпионат нацелен на выявление талантов среди студентов и аспирантов университетов России и стран СНГ, а также на популяризацию рабочих и инженерных профессий.



В этом году НЛМК в третий раз стал генеральным партнером студенческой лиги по направлению «металлургия». По материалам компании и с участием экспертов комбината был разработан кейс отборочного и финального этапов по теме "Цифровая трансформация».



Основными задачами финального кейса были оптимизация графика работы стана горячей прокатки и повышение эффективности за счет снижения затрат на прокатные валки. Липчане представили лучшее решение кейса и в своей лиге набрали больше баллов, чем их соперники из 9 других университетских команд.



В последние годы НЛМК использует формат кейс-чемпионатов для повышения профессиональных знаний будущих работников компании. В 2018 году компания стала генеральным партнером чемпионата CUP MISIS CASE на базе МИСИС. В прошлом году команда молодых сотрудников НЛМК победила в отборочном этапе «Лиги молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in, который состоялся в Москве в рамках молодежного дня Российской энергетической недели. В этом году при поддержке комбината на базе ЛГТУ впервые прошел чемпионат по решению инженерных кейсов «РазРеши».



О чемпионате Case-in



Международный инженерный чемпионат CASE-IN – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. В этом году в финале участвовали 540 молодых специалистов и будущих инженеров из 60 регионов России, Белоруссии и Казахстана. Они представили экспертному сообществу свои идеи по цифровизации топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.



