В Елецком районе обсудили проблемы цыган

В рамках Всероссийского фестиваля «Цыгане под небом России» в Елецком районе прошел форум по актуальным вопросам социально-культурного развития цыган в Липецкой области.

Как сообщили в администрации Елецкого района, основной целью мероприятия стало желание показать достижения цыганского народа в сфере образования и творчества.



На форум съехались цыганские семьи и представители образовательных учреждений из Липецка, Ельца и Елецкого района.



За круглым столом представители власти, общественности обсудили такие проблемы цыган, как сохранения их самобытности в современных условиях, образование, как способ адаптации цыган в российском обществе, проблемы начального и основного образования цыганских детей.

