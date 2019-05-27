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17-летняя липчанка украла деньги с банковского счета соседа
Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).
Списание средств с банковского счета потерпевший заметил после восстановления утерянной им сим-карты, к номеру которой был привязан счет. О хищении денежных средств он заявил в правоохранительные органы. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее кражу.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
Загогл
Ч.
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дед