Происшествия

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17-летняя липчанка украла деньги с банковского счета соседа

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#суд #мошенничество
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17-летняя липчанка украла деньги с банковского счета соседа

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Следствием установлено, что 8 декабря 2018 года обвиняемая, находясь в комнате 43-летнего соседа, из шкафа похитила его банковскую кредитную карту, код от которой находился на той же полке. В течение двух дней несовершеннолетняя обналичивала денежные средства и расплачивалась в торговых центрах картой, причинив её владельцу ущерб на сумму более 60 тысяч рублей. 

Списание средств с банковского счета потерпевший заметил после восстановления утерянной им сим-карты, к номеру которой был привязан счет. О хищении денежных средств он заявил в правоохранительные органы. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее кражу.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области. 
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#суд #мошенничество
1

Комментарии (4)

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Загогл

6 минут назад
Сама дала, а потом решила что ей можно всё,раком стоять только.
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Ч.

39 минут назад
Она паспорт имеет , какая же она несовершеннолетняя ?
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43-летний терпила

40 минут назад
Что за девушки пошли. Могла, как порядочная честно посасывать питательный член. А она на преступление совершила. Я так разволновался, что у меня даже встал.
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дед

44 минуты назад
Т.рахал несовершеннолетнюю, а бабло,видимо пожеливал на нее тратить,вот и результат....
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