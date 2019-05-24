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Скончалась Наталья Басовская
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Историк умерла на 79-ом году жизни.
Советский и российский историк-медиевист, профессор РГГУ Наталия Басовская умерла в возрасте 78 лет в реанимации, где она находилась несколько дней. Басовская умерла после продолжительной болезни. Ее состояние здоровья заметно ухудшилось в сентябре прошлого года. По словам ректора РГГУ Александра Безбородова, Басовская была выдающимся ученым и блестящим педагогом.
- Речь идет о человеке, который в 1972-1973 годах обучал меня всеобщей истории, студента первого курса, принимал у меня зачет, экзамен. Потом мы вместе шли всю жизнь. Она мне помогала максимально, я старался помогать ей - и в научном плане, и в любом другом. Это была выдающаяся ученый, известный в мире, не говоря уже о нашей стране, медиевист, великолепный педагог, - отметил Безбородов в беседе с ТАСС.
Басовская родилась в Москве, окончила истфак МГУ, защитила кандидатскую, затем докторскую диссертацию по теме истории средних веков Англии и Франции. С начала 70-х преподавала в историко-архивном институте РГГУ, напоминает «Эхо Москвы». При кафедре организовала кружок истории древности и Средневековья. Он проводил театрализованные обсуждения судеб известных исторических персонажей. О некоторых так называемых «судах истории» позже сняли документальные фильмы. В 2012-м радиостанция RFI назвала Басовскую ведущим преподавателем РГГУ, стоявшим у истоков зарождения университета.
- Речь идет о человеке, который в 1972-1973 годах обучал меня всеобщей истории, студента первого курса, принимал у меня зачет, экзамен. Потом мы вместе шли всю жизнь. Она мне помогала максимально, я старался помогать ей - и в научном плане, и в любом другом. Это была выдающаяся ученый, известный в мире, не говоря уже о нашей стране, медиевист, великолепный педагог, - отметил Безбородов в беседе с ТАСС.
Басовская родилась в Москве, окончила истфак МГУ, защитила кандидатскую, затем докторскую диссертацию по теме истории средних веков Англии и Франции. С начала 70-х преподавала в историко-архивном институте РГГУ, напоминает «Эхо Москвы». При кафедре организовала кружок истории древности и Средневековья. Он проводил театрализованные обсуждения судеб известных исторических персонажей. О некоторых так называемых «судах истории» позже сняли документальные фильмы. В 2012-м радиостанция RFI назвала Басовскую ведущим преподавателем РГГУ, стоявшим у истоков зарождения университета.
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