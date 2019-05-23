Бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку от осужденного

Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, в феврале 2019 года бывший сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Липецкой области получил от осужденного 40 тысяч рублей за покупку и пронос на режимный объект сотового телефона. Деньги жена осужденного перечислила на банковский счет знакомого сотрудника колонии. Купив телефон за 15 тысяч рублей, обвиняемый пронес его в кармане форменной куртки на территорию колонии для передачи осужденному. Оставшиеся деньги оставил себе в качестве незаконного денежного вознаграждения за свои услуги.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности УФСИН России по Липецкой области.

На стадии предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, не согласившись с размером взятки. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.