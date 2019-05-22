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сегодня, 15:12
Автобус с туристами попал в ДТП
Авария случилась в Италии.
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне. Видео выложила телерадиокомпания RAI в твиттер. На кадрах видно, что автобус вылетел в кювет и перевернулся, пишет «Газета.ру».
Как сообщает ТАСС, в посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали. По информации Sienanews, жертвой стала 40-летняя женщина, которая предположительно была руководителем туристической группы.
Авария случилась утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Инцидент произошел около 09:00 по местному времени. Автобус принадлежал итальянскому туроператору «Европа Вояж».
Фото: http://www.sienanews.it
Как сообщает ТАСС, в посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали. По информации Sienanews, жертвой стала 40-летняя женщина, которая предположительно была руководителем туристической группы.
Авария случилась утром 22 мая на автодороге Сиена — Флоренция. Инцидент произошел около 09:00 по местному времени. Автобус принадлежал итальянскому туроператору «Европа Вояж».
Фото: http://www.sienanews.it