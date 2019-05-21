Инвалид из Липецка трижды выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике

Кирилл Степанов выиграл три забега на первенстве России.

Липчанин Кирилл Степанов (на фото в центре) в Чебоксарах трижды взошел на высшую ступень пьедестала почета в первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет.

Кирилл – инвалид детства, но недуг не помешал ему активно заниматься спортом. В столице Чувашии соревновались атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Степанов выиграл забег на 100 метров с результатом 13,49 секунды. Затем ему не было равных и в длинном спринте: 200-метровку он выиграл – 27,62, а в забеге на 400 метров победил с результатом 1 минута 01,18 секунды.

Тем самым ученик тренера Евгения Корнаухова не только завоевал три «золотые» медали. Но и на всех трех дистанциях выполнил норматив мастера спорта международного класса в своей группе (Т-35).

Алена Бахаева на этих соревнованиях стала победительницей в толкании ядра – 13 метров 49 сантиметров.



Фото topsport48.ru

