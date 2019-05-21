Спорт

сегодня, 14:57

Инвалид из Липецка трижды выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике

1 275
#Легкая атлетика #спорт инвалидов
1
Инвалид из Липецка трижды выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике

Кирилл Степанов выиграл три забега на первенстве России.

Липчанин Кирилл Степанов (на фото в центре) в Чебоксарах трижды взошел на высшую ступень пьедестала почета в первенстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 20 лет.

Кирилл – инвалид детства, но недуг не помешал ему активно заниматься спортом. В столице Чувашии соревновались атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Степанов выиграл забег на 100 метров с результатом 13,49 секунды. Затем ему не было равных и в длинном спринте: 200-метровку он выиграл – 27,62, а в забеге на 400 метров победил с результатом 1 минута 01,18 секунды.

Тем самым ученик тренера Евгения Корнаухова не только завоевал три «золотые» медали. Но и на всех трех дистанциях выполнил норматив мастера спорта международного класса в своей группе (Т-35).

Алена Бахаева на этих соревнованиях стала победительницей в толкании ядра – 13 метров 49 сантиметров.

Фото topsport48.ru


1 275
#Легкая атлетика #спорт инвалидов
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимо проходил

36 минут назад
Красава!
ответить

Еще в рубрике

Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область
#Дзюдо #Татьяна Гузун
9
Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область

сегодня, 12:55

Спорт
Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)
16
Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)

вчера, 19:22

Спорт
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл
#Футбол #"Металлург"
5
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл

вчера, 18:37

Спорт
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро
4
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет

вчера, 16:34

Спорт
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед
#Панкратион
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед

вчера, 16:17

Спорт
Трансляция матча «Металлург» - ФК «Рязань»
#Трансляция #футбол #"Металлург"
3
Трансляция матча «Металлург» - ФК «Рязань»

19.05.2019 16:55

Спорт