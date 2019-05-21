ГЛОБУС ГРУПП и Сбербанк подписали один из самых крупных кредитных договоров в истории Липецка

Компания ООО «ГЛОБУС ГРУПП» и ПАО «Сбербанк» подписали кредитный договор, целью которого является финансирование строительства жилого комплекса «Graff House» в центре Липецка. Сумма сделки составляет почти полмиллиарда рублей. На сегодняшний день – это одна из самых впечатляющих в истории Липецка кредитных линий, предоставленных компании-застройщику крупнейшим банком России. Полностью закрыть обязательства по сделке планируется уже через несколько лет – в 2023 году.

- Почему именно эта сделка выделяется среди других проектов ГЛОБУС ГРУПП? Что в ней особенного?

Антон Колпаков, генеральный директор ООО "ГЛОБУС ГРУПП":

«ЖК «Graff House» - очень важный проект для нашей компании. Мы очень много вложили в его создание и реализацию.

В первоначальный проект жилого комплекса «Graff House» вносились изменения, направленные на создание ещё больших комфортных условий для всех будущих жильцов. Именно из-за этого на строительной площадке был непродолжительный перерыв в работе. В конце прошлого года работы возобновились, сейчас комплекс растет прямо на глазах. Уже несколько месяцев наши строители работают здесь в максимально-высоком темпе. Нам, так же, как и нашим клиентам, очень важно, чтобы все было сделано точно в срок. Сделка со Сбербанком поможет нам возвести ЖК «Graff House» максимально быстро и качественно, не отклоняясь от уровня разработанного проекта.

Сделка выделяется тем, что сегодня получить такую крупную кредитную линию у коммерческих банков достаточно сложно в силу высоких требований, предъявляемых Банками к девелоперу. Особенно это сложно сделать компании, ведущей свою деятельность в регионе, где областной центр не является городом-миллионником. Для ГЛОБУС ГРУПП эта финансовая поддержка от Сбербанка особенно знаковое событие.

Сегодня в регионе, да и во всей стране, многие застройщики стали испытывать финансовые проблемы. Это не очень хорошо для рынка и репутация надежных компаний, таких как наша, страдает из-за этого. Этот кредитный договор – это индикатор доверия нам как надежному девелоперу со стороны лидера финансового рынка.»

- Финансирование строительства ЖК «Graff House» – это один из самых крупных кредитов, выделяемый Сбербанком компании-застройщику в Липецкой области. Почему было принято именно такое решение? Это связано с уровнем доверия Сбербанка к ГЛОБУС ГРУПП или были еще какие-то причины?

Максим Горбачев, заместитель управляющего Липецким отделением №8593 ПАО Сбербанк:

«Во-первых, это долгосрочное партнёрство и сотрудничество Сбербанка и ГЛОБУС ГРУПП, в рамках которого застройщик всегда выполнял свои обязательства. Во-вторых, это знание финансового состояния и бизнес-процессов застройщика. И, в-третьих, детальное изучение нашими сотрудниками проекта. Всё это позволило Сбербанку выступить инвестором по реализации ГЛОБУС ГРУПП такого интересного для региона проекта.»

- Расскажите о том на какие именно цели был выделен кредит?

Антон Колпаков, генеральный директор ООО "ГЛОБУС ГРУПП":

«Подписание кредитного договора со Сбербанком позволит нам поддерживать возведение ЖК «Graff House» в том темпе и использовать те высококачественные материалы, как все это и было заложено на этапе проектирования. Это особенно важно сейчас, когда строительный рынок стал довольно сильно зависеть от изменений законодательства и контроля со стороны административных органов. На самом деле это очень хорошая история, связанная с тем, что теперь правила для всех застройщиков будут едины. Мы поддерживаем все сегодняшние изменения, направленные на защиту прав дольщиков. В результате этих перемен на строительном рынке останутся только действительно надежные компании. Все застройщики теперь будут конкурировать на качестве жилья, на сроках строительства, на степени проработки проекта и т.д. В плюсе от этого, естественно, останутся клиенты, которые получат более качественный продукт.

Финансирование — это один из главных инструментов стабильности материального обеспечения стройки. Имея надежную финансовую поддержку ПАО Сбербанк, мы сможем спокойнее реагировать на рыночную конъюнктуру. Теперь реализация проекта не зависит от объемов привлеченных средств дольщиков. Такая модель соответствует стратегии развития ГЛОБУС ГРУПП как современной и надежной компании. Люди нам доверяют, а мы прикладываем все усилия, чтобы оправдать эти ожидания. Этот кредит от крупнейшего банка нашей страны – еще одно подтверждение того, что мы все делаем правильно.»





- Многолетнее сотрудничество между Сбербанком и ГЛОБУС ГРУПП является очень плодотворным. Насколько высоко доверие крупнейшего кредитора рынка недвижимости в лице Сбербанка к проектам ГЛОБУС ГРУПП?

Максим Горбачев, заместитель управляющего Липецким отделением №8593 ПАО Сбербанк:

«Наше партнерство долгосрочное: так по ряду объектов подписано соглашение о субсидировании процентной ставки по ипотеке, аккредитованы основные строительные площадки. Реализовано много проектов в строительной отрасли. Главное, что эти проекты реализуются по срокам и застройщик никогда не разочаровывал ни своих клиентов, ни партнёров. Отсюда и высокий кредит доверия, и желание выступать инвесторами в новых проектах.»

Есть ли в планах на будущее реализация других совместных проектов между ООО «ГЛОБУС ГРУПП» и ПАО «Сбербанк»? Если да, то расскажите пожалуйста об этом.

Максим Горбачев, заместитель управляющего Липецким отделением №8593 ПАО Сбербанк:

«Инициатором в этом всегда выступает застройщик, он приносит проект и показывает его жизнеспособность и актуальность. В настоящее время рассматривается ряд новых, интересных с точки зрения финансирования проектов.»

Антон Колпаков, генеральный директор ООО "ГЛОБУС ГРУПП":

«Сейчас, к примеру, ГЛОБУС ГРУПП ведет работу по созданию в Липецке нового жилого микрорайона. Опыт квартальной застройки, а также появление в штате компании собственного отдела контроля качества позволит создать в этом проекте максимально комфортное и качественное жилье в соответствии с высокими стандартами ГЛОБУС ГРУПП и современного строительного рынка.»

Жилой комплекс «Graff House» от застройщика «ГЛОБУС ГРУПП» возводится на улице Неделина в историческом центре г. Липецка. Проект комплекса представляет собой два здания по 19 и 25 этажей каждое с общим подземным паркингом. Отличительная особенность проекта* – многообразие планировок жилых помещений: от квартир-студий до двухуровневых квартир с террасой. При возведении ЖК «Graff House» используются последние инжиниринговые достижения строительной отрасли и натуральные и экологичные материалы.

"Это не единственный текущий проект ГЛОБУС ГРУПП. В данный момент компания планирует возведение жилого комплекса комфорт-класса на улице Депутатской. Этот проект максимально ориентирован на создание и поддержание семейных ценностей. Широкие подъезды, парковочные места, детские площадки без автомобилей и много других вещей, которые сейчас люди хотят видеть на рынке."

Справочно:

В этом году ГЛОБУС ГРУПП вводит в эксплуатацию еще четыре жилых объекта. Из них два объекта являются собственными проектами компании, возведенными ГЛОБУС ГРУПП «с нуля». Остальные два объекта вводятся совместно с администрацией Липецкой области, это т.н. «проблемные» дома, владельцами квартир в которых являются обманутые дольщики. В данный момент эти объекты ГЛОБУС ГРУПП достраивает собственными силами.

*от других проектов ООО «ГЛОБУС ГРУПП»

Застройщик ООО «ГЛОБУС ГРУПП». Проектная декларация на сайте globus-98.ru



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