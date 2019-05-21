Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область

Татьяна Гузун в будущем может и на Олимпиаду поехать, но не от нашего региона.

Воспитанница ДЮСШ Хлевенского района Татьяна Гузун выиграла «серебряную» медаль этапа Кубка Европы среди кадетов (до 18 лет) в польском городе Бельско-Бяла.

В весовой категории до 63 кг, в которой выступала Татьяна, на старт вышли 38 (!) участниц, поэтому Гузун пришлось провести пять поединков, четыре из которых она выиграла.

В первой схватке Татьяна за 4 минуты расправилась с представительницей Украины, затем за 2 минуты и 5 секунд победила итальянку. Следующей соперницей стала соотечественница Яна Радченко из Свердловской области, но она продержалась на татами всего 29 секунд, после чего Гузун совершила бросок, принесший ей досрочную победу.

В полуфинале наша девушка сошлась с Сариной Буффуе из ШШвейцарии, и эта встреча получилась еще короче – через 19 секунд Гузун была уже в финале.

Финальная схватка с Алессией Коррао из Бельгии длился больше 3-х минут, но в итоге завершился победой соперницы. Спортсменка из Бельгии стала победительницей. У Гузун – второе место, третью ступень пьедестала почета поделили Буффуе и японка Ари Язава.







Татьяна Гузун – действующая чемпионка России до 18 лет. В этом году она уже выигрывала этап Кубка Европы – в итальянском городе Фоллоника. Татьяна уникальна тем, что умудрилась пробиться к международным вершинам дзюдо, начав свой путь в сельской глубинке. Путевку в большой спорт ей дал отец и первый тренер Иван Гузун.







Правда, сейчас Гузун уже сложно назвать сельской спортсменкой, она давно переехала в Воронеж, занимается у Заслуженного тренера России из воронежской СДЮСШОР Анатолия Емкова. На соревнованиях она формально выступает одновременно за два региона – Липецкую и Воронежскую области, а журналисты «столицы Черноземья» давно, отбросив условности, называют ее воронежской спортсменкой.

Одно из воронежских СМИ.



Так наша ли это медаль?