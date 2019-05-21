Спорт

6 минут назад

Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область

38
#Дзюдо #Татьяна Гузун
Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область

Татьяна Гузун в будущем может и на Олимпиаду поехать, но не от нашего региона.

Воспитанница ДЮСШ Хлевенского района Татьяна Гузун выиграла «серебряную» медаль этапа Кубка Европы среди кадетов (до 18 лет) в польском городе Бельско-Бяла.

В весовой категории до 63 кг, в которой выступала Татьяна, на старт вышли 38 (!) участниц, поэтому Гузун пришлось провести пять поединков, четыре из которых она выиграла.

В первой схватке Татьяна за 4 минуты расправилась с представительницей Украины, затем за 2 минуты и 5 секунд победила итальянку. Следующей соперницей стала соотечественница Яна Радченко из Свердловской области, но она продержалась на татами всего 29 секунд, после чего Гузун совершила бросок, принесший ей досрочную победу.

В полуфинале наша девушка сошлась с Сариной Буффуе из ШШвейцарии, и эта встреча получилась еще короче – через 19 секунд Гузун была уже в финале.

Финальная схватка с Алессией Коррао из Бельгии длился больше 3-х минут, но в итоге завершился победой соперницы. Спортсменка из Бельгии стала победительницей. У Гузун – второе место, третью ступень пьедестала почета поделили Буффуе и японка Ари Язава.

й31.jpg

Татьяна Гузун – действующая чемпионка России до 18 лет. В этом году она уже выигрывала этап Кубка Европы – в итальянском городе Фоллоника. Татьяна уникальна тем, что умудрилась пробиться к международным вершинам дзюдо, начав свой путь в сельской глубинке. Путевку в большой спорт ей дал отец и первый тренер Иван Гузун.

й3.jpg

Правда, сейчас Гузун уже сложно назвать сельской спортсменкой, она давно переехала в Воронеж, занимается у Заслуженного тренера России из воронежской СДЮСШОР Анатолия Емкова. На соревнованиях она формально выступает одновременно за два региона – Липецкую и Воронежскую области, а журналисты «столицы Черноземья» давно, отбросив условности, называют ее воронежской спортсменкой.

й1.jpg

Одно из воронежских СМИ.

Так наша ли это медаль?

38
#Дзюдо #Татьяна Гузун

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бывалый

13 секунд назад
Удевили. В гребле на байдарках из четырех сборников-липчан трое за Москву гребут. Денег в Липецке на своих звед нет.
ответить

Еще в рубрике

Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)
15
Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)

вчера, 19:22

Спорт
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл
#Футбол #"Металлург"
5
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл

вчера, 18:37

Спорт
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро
3
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет

вчера, 16:34

Спорт
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед
#Панкратион
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед

вчера, 16:17

Спорт
Трансляция матча «Металлург» - ФК «Рязань»
#Трансляция #футбол #"Металлург"
3
Трансляция матча «Металлург» - ФК «Рязань»

19.05.2019 16:55

Спорт
В Липецке появится мини-футбольная академия легендарного бразильца Сирило
#Мини-футбол
4
В Липецке появится мини-футбольная академия легендарного бразильца Сирило

18.05.2019 21:48

Спорт