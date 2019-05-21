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56 минут назад

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского военного музея

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Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского военного музея

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

Руководство музея Второй Мировой войны в польском Гданьске не разрешило певцу Петру Косевскому исполнить песню "Темная ночь", назвав ее запрещенной и большевистской. Об этом артист написал в Facebook. сообщает РИА Новости.

Когда певец вместе с другими музыкантами начал исполнять "Темную ночь", директор музея Карол Навроцкий потребовал остановиться. Он пояснил, что это "большевистская песня", которая запрещена в Польше.

Исполнители возмутились, после чего Навроцкий попросил их собрать вещи и покинуть музей. По словам Косевского, они были "шокированы таким вульгарным поведением в культурном учреждении" и очень расстроились.

 "Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх", — резюмировал певец.
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