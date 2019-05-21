В липецкой курятине нашли следы антибиотиков

Предприятию придется выплатить штраф.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. Сотрудники ведомства просили привлечь к ответственности сельскохозяйственный кооператив «Экоптица». В работе предприятия проверяющие установили признаки административного правонарушения по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».



В ходе проведения внеплановой проверки СПССПК «Экоптица» было выявлено наличие в мясной продукции остатков лекарственных средств, а именно: кокцидиостатиков и нитрофуранов (группы антибактериальных средств). Они имеют широкий спектр негативного воздействия на здоровье человека, уточняют в арбитражном суде.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении СПССПК «Экоптица» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.