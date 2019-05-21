Общество

сегодня, 08:52

В липецкой курятине нашли следы антибиотиков

11 1318
#штраф #нарушение #антибиотик
1
В липецкой курятине нашли следы антибиотиков

Предприятию придется выплатить штраф.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям. Сотрудники ведомства просили привлечь к ответственности сельскохозяйственный кооператив «Экоптица». В работе предприятия проверяющие установили признаки административного правонарушения по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

В ходе проведения внеплановой проверки СПССПК «Экоптица» было выявлено наличие в мясной продукции остатков лекарственных средств, а именно: кокцидиостатиков и нитрофуранов (группы антибактериальных средств). Они имеют широкий спектр негативного воздействия на здоровье человека, уточняют в арбитражном суде.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о привлечении СПССПК «Экоптица» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.
11 1318
#штраф #нарушение #антибиотик
1

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Володя

8 минут назад
Здаровье людям кто вернёт? Только и знают кормушку государственную пополняют....всем потребителям по 100000, и закрыть некачественную шарагу
ответить

Аnimal planet

17 минут назад
я своей готовлю куриные сердечки,сейчас будет есть с рисом и овощами.
ответить

Аnimal planet

18 минут назад
ххх5, точно,вот уроды! А кто знает про правильный цыпленок,нормальная продукция или нет?
ответить

Милая Оксана

23 минуты назад
Страна мошенников !
ответить

БаПка

35 минут назад
Ну и зачем возмущаться? Заболел, съел курятинки и здоров. Опять же на лекарства тратиться не нужно. По моему, их надо наградить за заботу о здоровье населения.
ответить

Викторм

42 минуты назад
Нет, сейчас оштрафовали, а при повторном обнаружении можно будет ставить вопрос о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 дней... А это уже не шутки. Тут разорением пахнет.
ответить

СССР

51 минуту назад
В антибиотиках нашли курицу.
ответить

ВЫ ЧТО

53 минуты назад
Вроде в первый раз слышите.Все мясо которое берете в магазинах нашпигованы антибиотиками.Кот Васька не хочет жрать сосиски и колбасу т.к.там нет мяса.
ответить

Толик

55 минут назад
странно было бы если бы их не нашли, а так все в норме......
ответить

ххх5

56 минут назад
Экоптица,как звучит!!! Думаешь что экологически чистое мясо,а на самом деле сдохнешь от него! Не покупайте люди эту отраву!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Елец примет фестиваль малых туристических городов России
#туризм #фестиваль
1
Елец примет фестиваль малых туристических городов России

45 минут назад

Общество
В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci
#контрафакт #торговля #штраф
10
В торговом центре нашли поддельные Adidas, Reebok, Nike и Gucci

сегодня, 08:41

Общество
Липецкие дачи выросли в цене на 2,3%
#недвижимость #дача #цена
6
Липецкие дачи выросли в цене на 2,3%

сегодня, 08:16

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка
#стадион #реконструкция
46
Состояние стадиона «Металлург» обсудили в мэрии Липецка

вчера, 19:07

Общество
На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело
#дтп
2
На водителя, сбившего 11-летнюю девочку, заведено уголовное дело

вчера, 17:47

Общество