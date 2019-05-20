Общество

47 минут назад

Следующий понедельник для липчан будет трудным: строители перекроют проспект Победы

21 1796
#проспект Победы
3
Следующий понедельник для липчан будет трудным: строители перекроют проспект Победы

С 26 мая автобусы всех перевозчиков поедут в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова.

Участок проспекта Победы - от танка до автовокзала - власти полностью перекроют для движения автотранспорта в ночь на 26 мая. Такое решение было принято в мэрии в минувшую пятницу после трехчасовых переговоров чиновников с подрядчиком, столичной дорожно-строительной организацией «Руслан-1».

Итак, ранее обещанного компромисса - оставление двух полос ремонтируемой дороги для движения автобусов - не случилось. Ситуацию изменила состоявшаяся 15 мая встреча дорожников с врио губернатора Игорем Артамоновом, на которой председатель Совета директоров ООО «Руслан-1» Эдуард Арамян попросил полностью перекрыть на период ремонта проспект Победы.

В пресс-службе мэрии говорят, что департаментом дорожного хозяйства и благоустройства запланирован ряд мер, которые должны оптимизировать движение транспорта на улицах для объезда проспекта Победы. Так, светофорный объект на перекрестке улиц Катукова и Меркулова оснастят дополнительной секцией для поворота направо (с Катукова на Меркулова). На пересечении улиц Водопьянова и Берзина устроят островок безопасности, который позволит делать разворот без пропуска автомобилей. Изменится работа светофора на пересечении улиц . Папина и Водопьянова, а также схема нанесения дорожной разметки на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова - здесь оборудуют дополнительную полосу для поворота направо (с Меркулова на Водопьянова). Выезды с второстепенных проездов по Водопьянова на улицу Папина в районе магазина «Маэстро» и ТЦ «Октябрьский» перекроют.

С 26 мая изменятся, соответственно, и схемы движения городского пассажирского транспорта. Автобусы №№ 1, 8, 12, 27, 35, 36, 37, 50, 68, 308, 308К, 315, 320, 323, 323А, 324, 345, 347, 353, 378 будут осуществлять движение в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова. Маршруты №68 и №324 будут отправляться от остановки «Кольцевая», а не от остановки «Автовокзал».

В мэрии призывают липчан призывают отнестись с пониманием к изменениям схем движения личного и пассажирского транспорта, а также заранее планировать маршруты объезда.

На время ремонта будет закрыта АЗС «ЛТК» у остановки «Памятник танкистам».

ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую шестиполосную дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
21 1796
#проспект Победы
3

Комментарии (22)

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!!!!

25 секунд назад
ЛУЧШЕ БЫ ЗА ГОД ВСЕ СДЕЛАЛИ ОТ ТАНКА ДО Ц РЫНКА!!!!!!! 2 ГОДА СТРАДАТЬ БУДЕМ!!!!!!!!!!!!!!!
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щит

1 минуту назад
конечно сритесь господа на здоровье. Г48 только для того и придуман. Правду тут давно не пишут!
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ярик

2 минуты назад
Наш народ дерьмом закидать всегда не против))) Мы на столько привыкли, что власти делают либо все плохо, либо для достижения своих кростных целей, либо не делают ничего. Вот и мысль о хорошем в их головы придет только, когда они по нормальной дороге ездить будут. И то не у всех! не надо ломать людей и портить им настроение. Пусть посруться)))))))))))))
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тина

5 минут назад
ядом
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тина

5 минут назад
зина, им лишь бы ядоб поблевать. Утро должно начинаться правильно! С г о в на!
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зина

6 минут назад
Артамонову, при чем тут свет???? люди дорогу обсирают)))
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Потап

6 минут назад
Откуда инфа про армян несчастных. Вы Аверова с дятлом Ивановым не путайте!
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Артамонову

7 минут назад
мечтает об УСТОЙЧИВОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ, задрали. Вчера без света, сегодня опять нет. АРТАМОНОВ ТЫ хоть элементарные условия проживания обеспечить в состоянии. НУ ВЫГОНИ НАКОНЕЦ СОКОВЫХ. СКОЛЬКО МОЖНО? Холодильники плывут. По дому ничего не возможно делать.
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тина

8 минут назад
такие все умные тут сидят. пздц просто! сначала орут, что дороги ГОвно, никто ничего не делает. Стали делать - опять у вас все хУ ево... Психи. Я лично рада, что проблемную дорогу наконец доведут до ума!
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Екатерина Андреевна

9 минут назад
капитан, я уверена, что с пр.Победы все будет сделано хорошо! для меня пример ул. Советская.
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