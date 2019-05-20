Общество
47 минут назад
Следующий понедельник для липчан будет трудным: строители перекроют проспект Победы
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С 26 мая автобусы всех перевозчиков поедут в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова.
Участок проспекта Победы - от танка до автовокзала - власти полностью перекроют для движения автотранспорта в ночь на 26 мая. Такое решение было принято в мэрии в минувшую пятницу после трехчасовых переговоров чиновников с подрядчиком, столичной дорожно-строительной организацией «Руслан-1».
Итак, ранее обещанного компромисса - оставление двух полос ремонтируемой дороги для движения автобусов - не случилось. Ситуацию изменила состоявшаяся 15 мая встреча дорожников с врио губернатора Игорем Артамоновом, на которой председатель Совета директоров ООО «Руслан-1» Эдуард Арамян попросил полностью перекрыть на период ремонта проспект Победы.
В пресс-службе мэрии говорят, что департаментом дорожного хозяйства и благоустройства запланирован ряд мер, которые должны оптимизировать движение транспорта на улицах для объезда проспекта Победы. Так, светофорный объект на перекрестке улиц Катукова и Меркулова оснастят дополнительной секцией для поворота направо (с Катукова на Меркулова). На пересечении улиц Водопьянова и Берзина устроят островок безопасности, который позволит делать разворот без пропуска автомобилей. Изменится работа светофора на пересечении улиц . Папина и Водопьянова, а также схема нанесения дорожной разметки на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова - здесь оборудуют дополнительную полосу для поворота направо (с Меркулова на Водопьянова). Выезды с второстепенных проездов по Водопьянова на улицу Папина в районе магазина «Маэстро» и ТЦ «Октябрьский» перекроют.
С 26 мая изменятся, соответственно, и схемы движения городского пассажирского транспорта. Автобусы №№ 1, 8, 12, 27, 35, 36, 37, 50, 68, 308, 308К, 315, 320, 323, 323А, 324, 345, 347, 353, 378 будут осуществлять движение в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова. Маршруты №68 и №324 будут отправляться от остановки «Кольцевая», а не от остановки «Автовокзал».
В мэрии призывают липчан призывают отнестись с пониманием к изменениям схем движения личного и пассажирского транспорта, а также заранее планировать маршруты объезда.
На время ремонта будет закрыта АЗС «ЛТК» у остановки «Памятник танкистам».
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую шестиполосную дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
Итак, ранее обещанного компромисса - оставление двух полос ремонтируемой дороги для движения автобусов - не случилось. Ситуацию изменила состоявшаяся 15 мая встреча дорожников с врио губернатора Игорем Артамоновом, на которой председатель Совета директоров ООО «Руслан-1» Эдуард Арамян попросил полностью перекрыть на период ремонта проспект Победы.
В пресс-службе мэрии говорят, что департаментом дорожного хозяйства и благоустройства запланирован ряд мер, которые должны оптимизировать движение транспорта на улицах для объезда проспекта Победы. Так, светофорный объект на перекрестке улиц Катукова и Меркулова оснастят дополнительной секцией для поворота направо (с Катукова на Меркулова). На пересечении улиц Водопьянова и Берзина устроят островок безопасности, который позволит делать разворот без пропуска автомобилей. Изменится работа светофора на пересечении улиц . Папина и Водопьянова, а также схема нанесения дорожной разметки на перекрестке улиц Меркулова и Водопьянова - здесь оборудуют дополнительную полосу для поворота направо (с Меркулова на Водопьянова). Выезды с второстепенных проездов по Водопьянова на улицу Папина в районе магазина «Маэстро» и ТЦ «Октябрьский» перекроют.
С 26 мая изменятся, соответственно, и схемы движения городского пассажирского транспорта. Автобусы №№ 1, 8, 12, 27, 35, 36, 37, 50, 68, 308, 308К, 315, 320, 323, 323А, 324, 345, 347, 353, 378 будут осуществлять движение в объезд ремонтируемого участка по улице Меркулова. Маршруты №68 и №324 будут отправляться от остановки «Кольцевая», а не от остановки «Автовокзал».
В мэрии призывают липчан призывают отнестись с пониманием к изменениям схем движения личного и пассажирского транспорта, а также заранее планировать маршруты объезда.
На время ремонта будет закрыта АЗС «ЛТК» у остановки «Памятник танкистам».
ООО «Руслан-1» отремонтирует весь проспект Победы за 940 млн рублей (в этом году за новую шестиполосную дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).
21 1796
!!!!
щит
ярик
тина
тина
зина
Потап
Артамонову
тина
Екатерина Андреевна