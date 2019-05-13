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50 минут назад

Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице

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#Виктор Шахов
Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице

До своего 73-летия создатель сети заправок ЛТК не дожил один день.

В Москве вчера в больнице на 73-м году жизни скончался бывший депутат областного Совета Виктор Шахов.

Виктор Шахов родился 13 мая 1946 года в селе Каликино Добровского района Липецкой области. Окончил Воронежский монтажный техникум, Воронежский инженерно-строительный институт, Высшие курсы менеджеров Мюнхенского университета, школу бизнеса в Лос- Анджелесе; работал электромонтажником, мастером, старшим прорабом, начальником монтажного управления на стройках Новолипецкого меткомбината; избирался генеральным директором ассоциации "Липецкмонтаж". В 1991 году Виктор Шахов создал предприятие "Развитие" (позже организацию, переименованную в "Предприятие "Управляющая компания", возглавил его сын Артур Шахов, попадавший в депутаты Липецкого городского Совета), в 1992 г. - ОАО "Ликон", работая по совместительству генеральным директором обоих предприятий. Предприниматель учреждал и другие фирмы, к некоторым из которых были вопросы у налоговиков.

Весной 2002 года Виктор Шахов избрался депутатом Липецкого областного Совета третьего созыва по избирательному округу №10, в 2006 году стал депутатом областного Совета четвертого созыва. В областном Совете возглавлял комитет по законодательству и правовым вопросам.

Виктор Шахов - Заслуженный строитель РФ, был награжден орденом "Знак Почета". В 2010 году в селе Каликино освятили новый храм, построенный на средства Виктора и Артура Шаховых. По информации сайта "Липецкой топливной компании", на строительство церкви было потрачено более 1 млн долларов.
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#Виктор Шахов

Комментарии (1)

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Искренне жаль человека!

33 минуты назад
Был суховат, прижимистый ,но правильный ....,!
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