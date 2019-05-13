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НЛМК организовал металлургическую смену для одаренных старшеклассников

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#НЛМК
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НЛМК организовал металлургическую смену для одаренных старшеклассников

НЛМК и липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» организовали вторую ежегодную металлургическую смену для старшеклассников. 

Металлургическая смена - это комплексная развивающая программа профессиональной ориентации подростков. Ее цель – заинтересовать талантливую молодежь обучением специальностям, востребованным на НЛМК, и перспективной работой на предприятии. 

Чтобы стать участником программы, школьникам предстояло пройти отборочный этап – решить специальные кейсовые задания, подготовленные специалистами металлургического комбината.

В 2019 году в программе приняли участие 30 старшеклассников. В течение двенадцати дней они изучали дисциплины естественно-математического цикла. В программе была также экскурсия на комбинат и знакомство с производственными профессиями. Научная часть программы состояла из мастер-классов преподавателей Московского института стали и сплавов и подготовки исследовательских работ в лаборатории материаловедения НЛМК. В конце смены старшеклассники защитили свои проекты перед экспертами металлургического комбината. По итогам профильной смены все старшеклассники получили памятные подарки от НЛМК.

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#НЛМК
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