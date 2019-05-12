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Драные матрасы и порванные сетки кроватей возмущают пациентов елецкой больницы

8 709
#медицина #больница #Елец
Драные матрасы и порванные сетки кроватей возмущают пациентов елецкой больницы

Пациенты опубликовали фото из елецкой больницы №2

"Хочу поделиться проблемой, с которой столкнулись в городской больнице №2 в Лучке! Такое состояние кровати вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Медперсонал ничем, как говорят, помочь не может. Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон. Неужели нельзя привести все это в порядок? И как быть, если на этой самой кровати человек находится сутками, пока находится на лечении?", говорится в сообщении сообщества  "Мой Елец. Новости".


8 709
#медицина #больница #Елец

Комментарии (8)

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Эту власть

6 минут назад
Пора менять
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Юпитер

7 минут назад
никто не знает , да и не узнает ,сколько денег выделяется на ГОД , этой больнице , как расходуются деньги , на что , кто выигрывает тендеры , это ТАЙНА ! ВЕЛИКАЯ !
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Пропаганда

10 минут назад
Ненуачетакова? Вполне духовно и скрепно. В загнивающей Америке вообще нет бесплатной медицины и бомжи на улицах.
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Тербунский алкан

15 минут назад
Голосуйте за ,Путина и попадёте в рай не дожив до пенсии и не заболев !
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гость

24 минуты назад
позор, зато 12 млн на борьбу с одуванчиками выделили
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Путин

34 минуты назад
Да все нормально ,просто Путин мразь!.
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Kot Begemot

48 минут назад
Оптимизация во всей красе
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Житель

53 минуты назад
Летникову ---на нары за развал медицины Липецка.
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