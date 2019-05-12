Драные матрасы и порванные сетки кроватей возмущают пациентов елецкой больницы

Пациенты опубликовали фото из елецкой больницы №2

"Хочу поделиться проблемой, с которой столкнулись в городской больнице №2 в Лучке! Такое состояние кровати вызывает крайнее возмущение и, более того, представляет собой опасность для жизни! Медперсонал ничем, как говорят, помочь не может. Как вообще можно сидеть на этой кровати, я уже не говорю, про сон. Неужели нельзя привести все это в порядок? И как быть, если на этой самой кровати человек находится сутками, пока находится на лечении?", говорится в сообщении сообщества "Мой Елец. Новости".