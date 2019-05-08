Общество
сегодня, 11:13
В Ельце проводят проверку по факту попадания топлива в реку Быстрая Сосна
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Из реки взяты пробы
Как сообщают елецкие сообщества в соцсетях, уже несколько дней на реке Быстрая Сосна рыбаки и отдыхающие наблюдают пятна топлива.
В первом случае рыбаки сообщали, что вода в местах загрязнения пахнет соляркой.
Сегодня в сообществе "Мой Елец | Новости" опубликовано фото, сделанное с железнодорожного моста в Ельце, на котором видно большое пятно на реке быстрая Сосна.
Как сообщили GOROD48 в мэрии Ельца, о ситуации в администрации и отделе экологии известно. Сегодня утром из реки были взяты 4 пробы воды и отправлены в лабораторию.
"Ситуация мониторится и контролируется. После праздников будут известны данные проб воды и определен степень загрязнения воды в быстрой Сосне. Ведутся поиски лиц, допустивших попадание топлива или химвещества в реку", - сообщили в администрации Ельца.
UPD от 12.39 мск. Как стало известно GOROD48, опубликованное сегодня в соцсетях фото сделано 3 дня назад. Этого пятна на реке Быстрая Сосна уже нет. Также стала известно и причина появления этого пятна. Водитель мыл машину на берегу реки и допустил утечку топлива в Быструю Сосну. Мужчина был оштрафован.
Фото: vk.com/my_elets
В первом случае рыбаки сообщали, что вода в местах загрязнения пахнет соляркой.
Сегодня в сообществе "Мой Елец | Новости" опубликовано фото, сделанное с железнодорожного моста в Ельце, на котором видно большое пятно на реке быстрая Сосна.
Как сообщили GOROD48 в мэрии Ельца, о ситуации в администрации и отделе экологии известно. Сегодня утром из реки были взяты 4 пробы воды и отправлены в лабораторию.
"Ситуация мониторится и контролируется. После праздников будут известны данные проб воды и определен степень загрязнения воды в быстрой Сосне. Ведутся поиски лиц, допустивших попадание топлива или химвещества в реку", - сообщили в администрации Ельца.
UPD от 12.39 мск. Как стало известно GOROD48, опубликованное сегодня в соцсетях фото сделано 3 дня назад. Этого пятна на реке Быстрая Сосна уже нет. Также стала известно и причина появления этого пятна. Водитель мыл машину на берегу реки и допустил утечку топлива в Быструю Сосну. Мужчина был оштрафован.
Фото: vk.com/my_elets
1 477
бабай