Общество

сегодня, 11:13

В Ельце проводят проверку по факту попадания топлива в реку Быстрая Сосна

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#загрязнение #река #экология
В Ельце проводят проверку по факту попадания топлива в реку Быстрая Сосна

Из реки взяты пробы 

Как сообщают елецкие сообщества в соцсетях, уже несколько дней на реке Быстрая Сосна рыбаки и отдыхающие наблюдают пятна топлива.

В первом случае рыбаки сообщали, что вода в местах загрязнения пахнет соляркой.

Сегодня в сообществе "Мой Елец | Новости" опубликовано фото, сделанное с железнодорожного моста в Ельце, на котором видно большое пятно на реке быстрая Сосна.

Как сообщили GOROD48 в мэрии Ельца, о ситуации в администрации и отделе экологии известно. Сегодня утром из реки были взяты 4 пробы воды и отправлены в лабораторию. 

"Ситуация мониторится и контролируется. После праздников будут известны данные проб воды и определен степень загрязнения воды в быстрой Сосне. Ведутся поиски лиц, допустивших попадание топлива или химвещества в реку", - сообщили в администрации Ельца.

UPD от 12.39 мск. Как стало известно GOROD48, опубликованное сегодня в соцсетях фото сделано 3 дня назад. Этого пятна на реке Быстрая Сосна уже нет. Также стала известно и причина появления этого пятна. Водитель мыл машину на берегу реки и допустил утечку топлива в Быструю Сосну. Мужчина был оштрафован.

Фото: vk.com/my_elets
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#загрязнение #река #экология

Комментарии (1)

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бабай

52 минуты назад
вот вам и решение проблемы подъезда к воде ближе 200 метров! рыбаки туда уже точно не поедут ,так же как и отдыхающие. Нет рыбы- нет проблем!
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