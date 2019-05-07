Стрелки «Липецкого Металлурга» триумфально завершили первый этап Кубка России

В "трапе" на пьедестале оказывались по двое липчан, а среди финалистов наших земляков иногда было большинство.

Первый этап Кубка России по стендовой стрельбе на стрельбище «Тутургой» в Адыгее принес липецким стрелкам целую россыпь наград. Особенно это касается упражнения «трап».

В женском «трапе» спор за «золото» и вовсе вышел чисто липецким. В итоге победила Юлия Туголукова (99 очков в квалификации, 28 в финале, она на фото), а второе место заняла Татьяна Барсук (97, 26).

На третью ступень пьедестала почета поднялась Екатерина Субботина из Татарстана: даже победительница первого этапа Кубка мира стреляла хуже липчанок (103, 18), в итоге у нее «бронза».

В финале из шести стрелков четверо (!) представляли клуб «Липецкий Металлург». В итоге Дарья Семьянова (94, 12) и Юлия Савельева (93, 10) заняли соответственно 5-е и 6-е место.

У мужчин победителем стал липчанин Виктор Веретин (96, 45), а Алексей Гуляев взял «бронзу» (90, 35). Единственным, кто сумел вклиниться в эту теплую компанию на пьедестале почета оказался ростовчанин Игорь Чебанов (95, 44), который занял 2-е место.

Олимпийский чемпион-2004 москвич Алексей Алипов на этот раз остался без медали – 4-е место. Он показал лучший результат в квалификации – 109 очков и совершил 29 точных выстрелов в финале.

В «ските» успехи у липчан скромнее. До медали добрался лишь Александр Бондарь (120, 47), который занял 3-е место. Победил Александр Землин из Краснодарского края (121, 58), второе место занял ростовчанин Николай Пильщиков (122, 57). Липчанин Михаил Шарапов (121, 27) тоже пробился в финал, но стал 5-м.

У женщин лучший результат среди наших спортсменок показала Анна Жаднова (116, 22) 5-е место.

Победила здесь Альбина Шакирова из Татарстана (118, 56).

Фото perazzi.com

