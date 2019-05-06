Спорт

сегодня, 19:07

Победа под проливным дождем: как «Металлург» обыграл «Строгино»

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#Футбол #"Металлург" #видео
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Победа под проливным дождем: как «Металлург» обыграл «Строгино»

Видеообзор непростой победы.

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Ведущий борьбу за призовое место в группе «Центр» липецкий «Металлург» на своем поле победил столичное «Строгино» - 1:0.

Первый тайм прошел под противным дождем, но именно во время разгула стихии подключившийся к атаке липецкий защитник Глеб Подковыров забил решающий мяч. Одним из героев матча стал вратарь «сталеваров» Михаил алфимов, несколько раз выручивший команду. Особенно в самом начале игры.

Отчем о матче можно прочитать здесь, а ознакомиться с комментариями главных тренеров тут и тут.Добавим, что матч начался с минуты молчания в память об ушедшем на 66-м году из жизни легендарном липецком футболисте и тренере Станиславе Берникове.

На пятки «Металлургу» уже наступает брянское «Динамо», которое в весенней части чемпионата выиграло пять встреч из пяти. Поэтому 11 мая в Белгороде у нашей команды не будет права на ошибку. А на своем поле «красно-черные» сыграют в воскресение, 19 мая, с «Рязанью».

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Торпедо М

22

16

5

1

34-14

53

2

Сокол

22

16

4

2

45-14

52

3

Металлург

22

12

5

5

37-22

41

4

Динамо Бк

22

12

3

7

34-18

39

5

Зоркий

22

10

6

6

39-22

36

6

Калуга

22

8

5

9

28-28

29

7

Химик

22

8

4

10

22-26

28

8

Квант

22

6

9

7

30-29

27

9

Салют

22

6

9

7

19-23

27

10

Ротор-2

22

8

2

12

26-39

26

11

Рязань

22

6

6

10

21-29

24

12

Сатурн

22

3

7

12

14-31

16

13

Строгино

22

4

2

16

13-38

14

14

Химки-М

22

1

9

12

17-46

12

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#Футбол #"Металлург" #видео
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