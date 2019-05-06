сегодня, 19:07
Победа под проливным дождем: как «Металлург» обыграл «Строгино»
Видеообзор непростой победы.
Ведущий борьбу за призовое место в группе «Центр» липецкий «Металлург» на своем поле победил столичное «Строгино» - 1:0.
Первый тайм прошел под противным дождем, но именно во время разгула стихии подключившийся к атаке липецкий защитник Глеб Подковыров забил решающий мяч. Одним из героев матча стал вратарь «сталеваров» Михаил алфимов, несколько раз выручивший команду. Особенно в самом начале игры.
Отчем о матче можно прочитать здесь, а ознакомиться с комментариями главных тренеров тут и тут.Добавим, что матч начался с минуты молчания в память об ушедшем на 66-м году из жизни легендарном липецком футболисте и тренере Станиславе Берникове.
На пятки «Металлургу» уже наступает брянское «Динамо», которое в весенней части чемпионата выиграло пять встреч из пяти. Поэтому 11 мая в Белгороде у нашей команды не будет права на ошибку. А на своем поле «красно-черные» сыграют в воскресение, 19 мая, с «Рязанью».
Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Торпедо М
|
22
|
16
|
5
|
1
|
34-14
|
53
|
2
|
Сокол
|
22
|
16
|
4
|
2
|
45-14
|
52
|
3
|
Металлург
|
22
|
12
|
5
|
5
|
37-22
|
41
|
4
|
Динамо Бк
|
22
|
12
|
3
|
7
|
34-18
|
39
|
5
|
Зоркий
|
22
|
10
|
6
|
6
|
39-22
|
36
|
6
|
Калуга
|
22
|
8
|
5
|
9
|
28-28
|
29
|
7
|
Химик
|
22
|
8
|
4
|
10
|
22-26
|
28
|
8
|
Квант
|
22
|
6
|
9
|
7
|
30-29
|
27
|
9
|
Салют
|
22
|
6
|
9
|
7
|
19-23
|
27
|
10
|
Ротор-2
|
22
|
8
|
2
|
12
|
26-39
|
26
|
11
|
Рязань
|
22
|
6
|
6
|
10
|
21-29
|
24
|
12
|
Сатурн
|
22
|
3
|
7
|
12
|
14-31
|
16
|
13
|
Строгино
|
22
|
4
|
2
|
16
|
13-38
|
14
|
14
|
Химки-М
|
22
|
1
|
9
|
12
|
17-46
|
12