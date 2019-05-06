Победа под проливным дождем: как «Металлург» обыграл «Строгино»

Видеообзор непростой победы.

Ведущий борьбу за призовое место в группе «Центр» липецкий «Металлург» на своем поле победил столичное «Строгино» - 1:0.

Первый тайм прошел под противным дождем, но именно во время разгула стихии подключившийся к атаке липецкий защитник Глеб Подковыров забил решающий мяч. Одним из героев матча стал вратарь «сталеваров» Михаил алфимов, несколько раз выручивший команду. Особенно в самом начале игры.

Отчем о матче можно прочитать здесь, а ознакомиться с комментариями главных тренеров тут и тут.Добавим, что матч начался с минуты молчания в память об ушедшем на 66-м году из жизни легендарном липецком футболисте и тренере Станиславе Берникове.



На пятки «Металлургу» уже наступает брянское «Динамо», которое в весенней части чемпионата выиграло пять встреч из пяти. Поэтому 11 мая в Белгороде у нашей команды не будет права на ошибку. А на своем поле «красно-черные» сыграют в воскресение, 19 мая, с «Рязанью».

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