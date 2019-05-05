Спорт

54 минуты назад

Тренера «Строгино» в Липецке заставили задуматься о мистике

128
#Футбол #"Металлург"
Тренера «Строгино» в Липецке заставили задуматься о мистике

Все матчи в истории команд завершились с одним и тем же счетом.

Загрузка плеера

«Строгино» вновь проиграло липецкому «Металлургу» со счетом – 0:1, с которым завершились все матчи в истории этих команд.

- У нас был момент в самом начале, который мог изменить ход матча, - считает главный тренер «Строгино» Сергей Загидуллин, - После подачи углового мы убежали в быструю атаку, и наш футболист (Игорь Турсунов, прим.) с правого фланга вышел один на один с липецким вратарем. Пробей он чуть удачнее, и игра могла сложиться по-иному.

Про свою игру скажу так: мы ее максимально упростили. Понятно, что соперник нас сегодня заставил играть в чуть-чуть упрощенный футбол, плюс дождь и шквальный ветер тоже внесли свои коррективы. Но это нас не оправдывает.

- В истории были всего 4 матча между «Металлургом» и «Строгино». Ваша команда ни разу в них не распечатала ворота липчан. Более того все игры завершились с одинаковым счетом – 1:0 в пользу липчан (при этих словах даже тренер гостей усмехнулся, прим.). Как такое может быть?

- Какой-то секрет есть. Но нам он пока не понятен.

128
#Футбол #"Металлург"

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сергей Машнин: «Спасибо ребятам, что не стали дарить мне галстук»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
Сергей Машнин: «Спасибо ребятам, что не стали дарить мне галстук»

сегодня, 02:58

Спорт
В день рождения главного тренера «Металлург» пошел на «мокрое дело»
#Футбол #"Металлург"
7
В день рождения главного тренера «Металлург» пошел на «мокрое дело»

вчера, 19:59

Спорт
Трансляция матча «Металлург» - «Строгино»
#Трансляция #футбол #"Металлург"
3
Трансляция матча «Металлург» - «Строгино»

вчера, 16:53

Спорт
Липецкий «ГазМяс» выиграл фестиваль силы в Воронеже (ФОТО)
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #жим лежа
8
Липецкий «ГазМяс» выиграл фестиваль силы в Воронеже (ФОТО)

вчера, 08:05

Спорт
Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)
#Сават #французский бокс
7
Девушка из Данкова стала мастером спорта по французскому боксу и попала в сборную России (ФОТО)

03.05.2019 16:32

Спорт
Бильярдист из Липецка стал призером турнира с крупным призовым фондом
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро
5
Бильярдист из Липецка стал призером турнира с крупным призовым фондом

03.05.2019 16:16

Спорт