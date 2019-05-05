Тренера «Строгино» в Липецке заставили задуматься о мистике

Все матчи в истории команд завершились с одним и тем же счетом.

«Строгино» вновь проиграло липецкому «Металлургу» со счетом – 0:1, с которым завершились все матчи в истории этих команд.

- У нас был момент в самом начале, который мог изменить ход матча, - считает главный тренер «Строгино» Сергей Загидуллин, - После подачи углового мы убежали в быструю атаку, и наш футболист (Игорь Турсунов, прим.) с правого фланга вышел один на один с липецким вратарем. Пробей он чуть удачнее, и игра могла сложиться по-иному.

Про свою игру скажу так: мы ее максимально упростили. Понятно, что соперник нас сегодня заставил играть в чуть-чуть упрощенный футбол, плюс дождь и шквальный ветер тоже внесли свои коррективы. Но это нас не оправдывает.

- В истории были всего 4 матча между «Металлургом» и «Строгино». Ваша команда ни разу в них не распечатала ворота липчан. Более того все игры завершились с одинаковым счетом – 1:0 в пользу липчан (при этих словах даже тренер гостей усмехнулся, прим.). Как такое может быть?

- Какой-то секрет есть. Но нам он пока не понятен.