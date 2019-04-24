Спорт

50 минут назад

Прощание со Станиславом Берниковым состоится в пятницу

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#Станислав Берников
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Прощание со Станиславом Берниковым состоится в пятницу

Легенду липецкого футбола похоронят на Универсальном проезде.

Похороны ушедшего из жизни на 66-м году известного липецкого футболиста и тренера Станислава Берникова пройдут не в четверг, как сообщалось ранее, а в пятницу, 26 апреля.

Отпевание покойного в 11.00 начнется в храме преподобной мученицы Евдокии (Евдокиевская церковь) на площади Героев, а затем легенду липецкого футбола похоронят на кладбище на Универсальном проезде (бывшее кладбище Трубного завода).

Напомним, что Станислав Берников, отличавшийся богатырским здоровьем, не употреблявший сигарет и алкоголя, неожиданно скончался вчера днем, 23 апреля, когда приехал в парикмахерскую на велосипеде (из всех видов транспорта он предпочитал именно этот, как самый спортивный) - оторвался тромб.

Берников – один из немногих липчан, выступавших в высшей лиге чемпионата СССР по футболу, финалист Кубка Советского Союза-1983 (в составе харьковского «Металлиста»), главный тренер (1999, 2006гг) многолетний помощник главного тренера липецкого «Металлурга».

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#Станислав Берников
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