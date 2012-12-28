Депутаты горсовета проголосовали за бесплатный проезд по Липецку в дни президентских выборов
Коронавирус
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13 минут назад
За неделю от COVID-19 умерли три человека
В Липецкой области, как и по все стране, заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась.
В Липецкой области за неделю выявлено 156 больных COVID-19, на 12 меньше, чем неделю назад. Правда, и выздоровело меньшее число больных — 190 против 203 неделей ранее.
За десятую неделю 2024 года в стране госпитализировано 2 735 больных COVID-19. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 21,9%.
Выздоровели 25 329 человек, или на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 15,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%», — сообщает сайт объясняем.рф.
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