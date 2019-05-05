16 минут назад
Сергей Машнин: «Спасибо ребятам, что не стали дарить мне галстук»
Тренер-именинник о домашней победе.
Победу над «Строгино» со счетом – 1:0 липецкий «Металлург» одержал в 52-й день рождения главного тренера Сергея Машнина.
- Благодарен ребятам, что они не стали дарить мне галстук, а подарили победу, - улыбнулся на послематчевой пресс-конференции виновник торжества, - Вы знаете, что мы попали в черную полосу – в последних матчах пропускали на последних минутах, не могли выиграть, поэтому ребятам сегодня пришлось нелегко психологически. Хочу поблагодарить футболистов за самоотдачу, самоотверженность и, конечно, за итоговый результат.
- Вы не любите кого-то отмечать персонально и неохотно комментируете игру вратарей. Но как сегодня оцените вклад Михаила Алфимова в общий успех?
- Не пропустил, значит сыграл так, как и нужно – молодец. И вся команда сегодня молодцы, вся команда ему помогала. Отмечу, что в первом тайме были тяжелейшие условия – ливень, сильный встречный ветер, непростое поле. Но парни справились.
- Защитник Глеб Подковыров уже во втором матче в весенней части сезона забивает победные голы. Это плоды целенаправленной работы?
- Он много подключается к атакам, что мы и требуем от крайних защитников.
- Как прокомментируете победу брянского «Динамо» над лидером группы «Центр» столичным «Торпедо» - 3:0?
- Видимо, торпедовцы отдали много сил в матче с нами (в Москве «черно-белые» выиграли у «Металлурга» - 2:1 в минувшем туре забив один гол со спорного пенальти и второй на 89-й минуте, прим.). После нас следующим соперникам уже чуть легче.
- Брянск наступает на пятки, сократив отрыв от «Металлурга» уже до 2-х очков. Сумеет ли наша команда удержаться на 3-м месте?
- Будем стараться.