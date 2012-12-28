Весна укрепляет позиции: в Липецкой области днем до +4

Температура воздуха приходит к климатической норме.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в поле повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-5 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью — от -7 до -12, днем — от -1 до +4 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от -9 до -11, днем — от 0 до +2 градусов.День 12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градуса мороза.