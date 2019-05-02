Доброе утро, Липецк!

2 мая на календаре, все только начинается! Всемирный День тунца сегодня – вот вам новый повод для радости.

День в истории



В мае оно так – кому радоваться, а кому и маяться. Вот, допустим, в этот день, 2 мая, отличился в 1312 году папа Римский Климент V – взял и передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров. Вообще страшно коррумпированный был этот папа Климент и действовал в интересах и по наущению короля Франции Филиппа IV Красивого, которому не давало покоя тамплиерское богатство. Сейчас за давностью лет уже трудно сказать, справедливы ли были обвинения тамплиеров в содомии, организации оргий и спиритизме, и такими ли уж чистенькими были госпитальеры, и таким ли уж красивым был Филипп. Но в народ ушел слух о том, что Филипп отнял не все ценности, тамплиеры успели что-то припрятать и много веков подряд потомки искали это припрятанное. Поиски широко отражены в кинематографе.



Со временем французы, утомленные бесплодными поисками тамплиерских кладов, решили, что уберечь их от полного разочарования в жизни смогут лишь танцующие женщины, желательно, без стыда и совести. Чтобы увеличить число кабаре на душу населения 2 мая 1869 года в Париже открыли кабаре «Фоли-Тревиз», которое потом переименовали в «Фоли-Бержер». Райское местечко, сплошное наслаждение и веселье. Кстати, именно на сцене этого кабаре танцевала знаменитая чернокожая танцовщица Жозефина Бейкер, в одной лишь банановой юбочке (сверху – ничего!).



Если вы уже немного утомились рассказами о французских всяких этаких штучках, вот вам такой факт: 2 мая в 1936 году в Московской филармонии впервые исполнили симфоническую сказку «Петя и волк». Ну, вы, наверное, помните: Петя – скрипка, Утка – гобой, Птичка – флейта, Кошка – кларнет, Дедушка – фагот, Охотники – литавры, Волк – три валторны. Кто бы мог подумать, какой популярной станет эта вещь: будет играться самыми знаменитыми оркестрами мира, чтецами будут выступать голливудские звезды и даже президенты государств Михаил Горбачев и Билл Клинтон. А короткометражный мультфильм «Петя и волк» в 2006 году получит «Оскар».



Музыкальная пауза



Приятная атмосфера утром – залог хорошего дня. Поэтому мы слушаем музыку.









В Липецке весенние дожди



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой, местами также умеренный дождь, возможна гроза.



Ветер юго-западный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.



Тем временем



Наблюдая за поведением людей в естественной среде, ученые установили, что людям мешают стать стройными



Правда, один из исследователей выдвинул антинаучную версию, что привычек может быть четыре или шесть, но его тут же высмеяли. Под такой опыт, дорогой коллега, вы финансирования не получите. Пять привычек, слышите? Ровно пять! И вот они, эти губительные наклонности, повесьте их список у себя на холодильнике.



Вам не стать стройным, если вы не делаете по утрам хоть самой убогой зарядки (два прыжка и то засчитываются за спорт), если вы пьете кофе с молоком, если вы ходите вечно надутым и все воспринимаете негативно, если вы пьете соки из пакетов и если вы едите бутеры с колбасой или сыром. Мы внимательно прочли эту заметку, съели по бутерброду с колбасой, запили соком из пакета и кликнули на следующую новость:



Смеялись над названием туманности, которую принимают за человеческий силуэт - «Слоновий хобот»! Решили, что, пожалуй, можно и еще бутербродов… Наша работа – сплошная беготня, мы сожжем все калории в процессе поиска новостей. Все ради вас, читатели! Все ради Липецка!



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фото tainy.ne .

В мае оно так – кому радоваться, а кому и маяться. Вот, допустим, в этот день, 2 мая, отличился в 1312 году папа Римский Климент V – взял и передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров. Вообще страшно коррумпированный был этот папа Климент и действовал в интересах и по наущению короля Франции Филиппа IV Красивого, которому не давало покоя тамплиерское богатство. Сейчас за давностью лет уже трудно сказать, справедливы ли были обвинения тамплиеров в содомии, организации оргий и спиритизме, и такими ли уж чистенькими были госпитальеры, и таким ли уж красивым был Филипп. Но в народ ушел слух о том, что Филипп отнял не все ценности, тамплиеры успели что-то припрятать и много веков подряд потомки искали это припрятанное. Поиски широко отражены в кинематографе.Со временем французы, утомленные бесплодными поисками тамплиерских кладов, решили, что уберечь их от полного разочарования в жизни смогут лишь танцующие женщины, желательно, без стыда и совести. Чтобы увеличить число кабаре на душу населения 2 мая 1869 года в Париже открыли кабаре «Фоли-Тревиз», которое потом переименовали в «Фоли-Бержер». Райское местечко, сплошное наслаждение и веселье. Кстати, именно на сцене этого кабаре танцевала знаменитая чернокожая танцовщица Жозефина Бейкер, в одной лишь банановой юбочке (сверху – ничего!).Если вы уже немного утомились рассказами о французских всяких этаких штучках, вот вам такой факт: 2 мая в 1936 году в Московской филармонии впервые исполнили симфоническую сказку «Петя и волк». Ну, вы, наверное, помните: Петя – скрипка, Утка – гобой, Птичка – флейта, Кошка – кларнет, Дедушка – фагот, Охотники – литавры, Волк – три валторны. Кто бы мог подумать, какой популярной станет эта вещь: будет играться самыми знаменитыми оркестрами мира, чтецами будут выступать голливудские звезды и даже президенты государств Михаил Горбачев и Билл Клинтон. А короткометражный мультфильм «Петя и волк» в 2006 году получит «Оскар».Приятная атмосфера утром – залог хорошего дня. Поэтому мы слушаем музыку.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой, местами также умеренный дождь, возможна гроза.Ветер юго-западный, 10-15 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.Наблюдая за поведением людей в естественной среде, ученые установили, что людям мешают стать стройными пять роковых привычек Правда, один из исследователей выдвинул антинаучную версию, что привычек может быть четыре или шесть, но его тут же высмеяли. Под такой опыт, дорогой коллега, вы финансирования не получите. Пять привычек, слышите? Ровно пять! И вот они, эти губительные наклонности, повесьте их список у себя на холодильнике.Вам не стать стройным, если вы не делаете по утрам хоть самой убогой зарядки (два прыжка и то засчитываются за спорт), если вы пьете кофе с молоком, если вы ходите вечно надутым и все воспринимаете негативно, если вы пьете соки из пакетов и если вы едите бутеры с колбасой или сыром. Мы внимательно прочли эту заметку, съели по бутерброду с колбасой, запили соком из пакета и кликнули на следующую новость: Опубликована первая в мире «фотография Бога» Смеялись над названием туманности, которую принимают за человеческий силуэт - «Слоновий хобот»! Решили, что, пожалуй, можно и еще бутербродов… Наша работа – сплошная беготня, мы сожжем все калории в процессе поиска новостей. Все ради вас, читатели! Все ради Липецка!Читайте сайт «GOROD48». Сегодня и всегда.