Общество

41 минуту назад

Липчанин предлагает ввести новое правило для пешеходов

19 851
#правила #инициатива
Липчанин предлагает ввести новое правило для пешеходов

Автор сетует на невнимательность переходящих дорогу людей.

Липецкий пользователь платформы «Российская общественная инициатива» предложил ввести коррективы в правила дорожного движения. Липчанин считает, что нужно законодательно бороться с невнимательностью пешеходов. Он предложил ввести для них новое правило: перед переходом дороги обязательно сигнализировать водителям.

- Считаю, что необходимо заставить пешеходов более ответственно подходить к своей безопасности, тем более, что довольно часто взрослые пешеходы сопровождают детей, тем самым неся ответственность за их жизнь и здоровье, - уверен липчанин. - Предлагаю, внести в ПДД обязанность пешехода жестом уведомлять участников движения о намерении пересекать нерегулируемый пешеходный переход. Например, поднятая вверх рука. Необходимость поднимать руку будет заставлять пешехода концентрировать сознание на определении безопасности движения. А также будет некий визуальный контакт между водителем и пешеходом: водитель будет знать, что пешеход намеревается совершать маневр, а не просто стоит на тротуаре, что нередко бывает.

Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 8 апреля 2020 года. Если к тому сроку идея наберет 100 000 подписей, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока за инициативу проголосовали всего 527 человек, против высказались 437 пользователей.
19 851
#правила #инициатива

Комментарии (19)

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чвер

2 минуты назад
этож новая отмазка для водителей сбил да можно даже и специально а на суде пешеход сам виноват он не просигнализировал поэтому кирпич в руке чтобы водители тоже боялись ехать на пролом как на юных натуралистов на светофоре видители он сука манёвр незакончил
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Ж.

3 минуты назад
Пора автора двигать в депутаты.
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Иван.

9 минут назад
Уведомлять в письменном виде за две недели о переходе улицы!
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чвер

9 минут назад
либо носить с собой кирпич в руке польза накачаешь руку ну и тот кто проедет на зелёный тому в догонку кирпич
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Фобос

11 минут назад
Ха ЭРЕГИРОВАННЫМ или в спокойном состоянии !
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Народ+

11 минут назад
Дебилизм прогрессирует.
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Аnimal planet

14 минут назад
Херня какая то.
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Милая Оксана

16 минут назад
Цаки в нос всем тщетланам , и ку два раза делать у кого нету малиновых штанов!
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Ха

17 минут назад
А можно я шнягой буду болтать ?перед переходом
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Фобос

18 минут назад
кот в смысле отложен ?
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