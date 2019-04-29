Общество
41 минуту назад
Липчанин предлагает ввести новое правило для пешеходов
19 851
Автор сетует на невнимательность переходящих дорогу людей.
Липецкий пользователь платформы «Российская общественная инициатива» предложил ввести коррективы в правила дорожного движения. Липчанин считает, что нужно законодательно бороться с невнимательностью пешеходов. Он предложил ввести для них новое правило: перед переходом дороги обязательно сигнализировать водителям.
- Считаю, что необходимо заставить пешеходов более ответственно подходить к своей безопасности, тем более, что довольно часто взрослые пешеходы сопровождают детей, тем самым неся ответственность за их жизнь и здоровье, - уверен липчанин. - Предлагаю, внести в ПДД обязанность пешехода жестом уведомлять участников движения о намерении пересекать нерегулируемый пешеходный переход. Например, поднятая вверх рука. Необходимость поднимать руку будет заставлять пешехода концентрировать сознание на определении безопасности движения. А также будет некий визуальный контакт между водителем и пешеходом: водитель будет знать, что пешеход намеревается совершать маневр, а не просто стоит на тротуаре, что нередко бывает.
Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 8 апреля 2020 года. Если к тому сроку идея наберет 100 000 подписей, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока за инициативу проголосовали всего 527 человек, против высказались 437 пользователей.
- Считаю, что необходимо заставить пешеходов более ответственно подходить к своей безопасности, тем более, что довольно часто взрослые пешеходы сопровождают детей, тем самым неся ответственность за их жизнь и здоровье, - уверен липчанин. - Предлагаю, внести в ПДД обязанность пешехода жестом уведомлять участников движения о намерении пересекать нерегулируемый пешеходный переход. Например, поднятая вверх рука. Необходимость поднимать руку будет заставлять пешехода концентрировать сознание на определении безопасности движения. А также будет некий визуальный контакт между водителем и пешеходом: водитель будет знать, что пешеход намеревается совершать маневр, а не просто стоит на тротуаре, что нередко бывает.
Предложение липчанина будет находиться на стадии народного голосования до 8 апреля 2020 года. Если к тому сроку идея наберет 100 000 подписей, то ее рассмотрят на федеральном уровне. Пока за инициативу проголосовали всего 527 человек, против высказались 437 пользователей.
19 851
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