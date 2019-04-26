Ученые остаются самыми высокооплачиваемыми бюджетниками

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Липецкой области по итогам первого квартала оказались научные сотрудники, чья средняя зарплата составила 66 791 рубль, самыми малооплачиваемыми — педагоги дошкольных учреждений. Об этом сообщает Росстат в исследовании о зарплатах бюджетников за январь-март 2019 года.

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Липецкой области по итогам первого квартала оказались научные сотрудники, чья средняя зарплата составила 66 791 рубль, самыми малооплачиваемыми — педагоги дошкольных учреждений. Об этом сообщает Росстат в исследовании о зарплатах бюджетников за январь-март 2019 года.

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в организациях государственной и муниципальной форм собственности, за январь-март составила 56 993 рублей. При этом средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала составила 28 979 рублей, младшего медперсонала — 28 950 рублей.

Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах за первый квартал составил в Липецкой области 58 139 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 29 788 рублей, учителей школ — 28 718 рублей, педагогов учреждений дополнительного образования детей — 29 343 рубля, педагогов детсадов — 26 869 рублей.

Средняя зарплата социальных работников за январь-март составила 28 630 рублей, работников учреждений культуры — 29 180 рублей, педагогов образовательных и медицинских организаций, работающих с детьми-сиротами — 28 766 рублей, сообщает Росстат.