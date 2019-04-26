Экономика

47 минут назад

Ученые остаются самыми высокооплачиваемыми бюджетниками

9 388
#зарплата #бюджетники
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Ученые остаются самыми высокооплачиваемыми бюджетниками

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Липецкой области по итогам первого квартала оказались научные сотрудники, чья средняя зарплата составила 66 791 рубль, самыми малооплачиваемыми — педагоги дошкольных учреждений. Об этом сообщает Росстат в исследовании о зарплатах бюджетников за январь-март 2019 года.

Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Липецкой области по итогам первого квартала оказались научные сотрудники, чья средняя зарплата составила 66 791 рубль, самыми малооплачиваемыми — педагоги дошкольных учреждений. Об этом сообщает Росстат в исследовании о зарплатах бюджетников за январь-март 2019 года.

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в организациях государственной и муниципальной форм собственности, за январь-март составила 56 993 рублей. При этом средняя зарплата среднего медицинского (фармацевтического) персонала составила 28 979 рублей, младшего медперсонала — 28 950 рублей.

Уровень средней заработной платы преподавателей в вузах за первый квартал составил в Липецкой области 58 139 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования — 29 788 рублей, учителей школ — 28 718 рублей, педагогов учреждений дополнительного образования детей — 29 343 рубля, педагогов детсадов — 26 869 рублей.

Средняя зарплата социальных работников за январь-март составила 28 630 рублей, работников учреждений культуры — 29 180 рублей, педагогов образовательных и медицинских организаций, работающих с детьми-сиротами — 28 766 рублей, сообщает Росстат.

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#зарплата #бюджетники
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Комментарии (9)

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ВОТ ВАМ И БОШКО!

12 минут назад
http://www.compromat.ru/page_40166.htm
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Кафедра русского языка и литературы

14 минут назад
Институт истории, права и общественных наук, Подтверждаю. ЛГПУ. Кафедра русского языка и литературы. Зарплата 15 000. Все деньги осели в карманах хапуг из руководства.
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Липчанин

15 минут назад
В кого из чиновников пальцем не ткни - одни академики :)
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бюджетник

16 минут назад
Работаю в медицине зарплата на треть меньше, такой как посчитал Росстат никогда не видели, новый глава обещал достойную зарплату, но с его приходом она не изменилась.
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Макс

19 минут назад
откуда в липецке ученые? одни недоучки.
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Институт истории, права и общественных наук

21 минуту назад
ЛГПУ. Институт истории, права и общественных наук. У руководства распиливается по 100 косарей в месяц. Я, кандидат наук, получаю 13 500.
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доцент ЛГПУ

26 минут назад
Бред сивой кобылы. Огромные деньги получают только начальники. Обычный преподаватель имеет чистыми на урки не больше 15 тысяч.
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Викторм

29 минут назад
Как шикарно Путин платит , Какие шикарные инновационные разработки !. Ни о чем !.
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Юрий Божко

29 минут назад
Не зря я кандидатскую диссертацию писал. Пойду работать преподавателем ВУЗа, буду к пенсии получать ещё 66 791 руб.
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