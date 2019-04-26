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Взрыв на парковке записали камеры наблюдения
Вечером 25 апреля в Липецке на парковке во дворе жилого дома по улице Циолковского раздался взрыв. От звуковой волны сработали сигнализации автомобилей. Произошедшее записали камеры наблюдения.
В пресс-службах силовых ведомств GOROD48 сообщили, что никаких заявлений от граждан по поводу этих событий не было
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Наида Исматулаева
Енот
Бабы хитриые
Катастрофа
Римма
Нет заяв-нет проверки,
Миротворец