Происшествия

сегодня, 11:14

Взрыв на парковке записали камеры наблюдения

11 2050
#взрыв
1

Вечером 25 апреля в Липецке на парковке во дворе жилого дома по улице Циолковского раздался взрыв. От звуковой волны сработали сигнализации автомобилей. Произошедшее записали камеры наблюдения.

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На записи одной из камер видно, как на парковку закидывают горящий пакет, после чего раздается хлопок с сильной вспышкой. Вторая камера записала мужчину, выходящего с парковки почти сразу после хлопка шатающейся походкой.

В пресс-службах силовых ведомств GOROD48 сообщили, что никаких заявлений от граждан по поводу этих событий не было

11 2050
#взрыв
1

Комментарии (11)

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Баламут

12 минут назад
Юрасик со степашки
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славик щербак

13 минут назад
а нам
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Хахахахахххахахаааахааххаахахахах

14 минут назад
Из Белгорода к нам уже целыми семьями трудоустраивают. Радяшину в Гражданпроект, а её мужа (официального или нет) в Укс. с готовыми подрядчиками (тоже конечно из Белгорода). Будут теперь дома за чаем обсуждать, как контракты заключать да деньги бюджетные осваивать, да своих привлекать. А на липецких и матом поорать можно. Пусть задарма пока Нижний парк проектируют. А то что вам зарплату платить нечем, так это у вас прежнее руководство виновато. А Радяшина молодец )
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Наида Исматулаева

17 минут назад
на проспекте Победы около Доватора, Это мои родственники с Кавказа приезжали! Липчане, у нас на Кавказе принято при встрече дорогих гостей стрелять в воздух
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Енот

22 минуты назад
Бабы хитриые, щербаков хоть и хитрющий, но мужик дельный. Вот его бы вместо уваркиной. Да все это уже решено, все куплено!
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Бабы хитриые

23 минуты назад
Но пздц какие тупые! Белокопытова только и носится со своими идиотскими проектами! Людей подставляет! Уваркина тоже вне себе! Одни мужики работают. Щербакова загоняли!
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Катастрофа

24 минуты назад
Город из 90-х ходить по улице страшно вечером. Стреляют, взрывают, режут , детей похищают!!! Куда смотрит мэрия?! Понасажали баб!
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Римма

26 минут назад
Нам срочно нужны умные белокопытские камеры по всему городу!
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Нет заяв-нет проверки,

55 минут назад
Нах надо.Инициатива е... инициатора
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Миротворец

56 минут назад
Ну .... понеслась
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