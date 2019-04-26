Взрыв на парковке записали камеры наблюдения

Вечером 25 апреля в Липецке на парковке во дворе жилого дома по улице Циолковского раздался взрыв. От звуковой волны сработали сигнализации автомобилей. Произошедшее записали камеры наблюдения.

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На записи одной из камер видно, как на парковку закидывают горящий пакет, после чего раздается хлопок с сильной вспышкой. Вторая камера записала мужчину, выходящего с парковки почти сразу после хлопка шатающейся походкой.



В пресс-службах силовых ведомств GOROD48 сообщили, что никаких заявлений от граждан по поводу этих событий не было



