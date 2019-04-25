Дайте дом, выселите из квартиры чужого человека, постройте дорогу, истребите бобров...

И. о. главы Липецка Евгения Уваркина впервые провела личный приём граждан.

Сегодня и. о. главы Липецка Евгения Уваркина (с георгиевской ленточкой на пиджаке) провела первый первый личный прием граждан. С 1 апреля к ней записались восемь липчан. Большинство жалоб касалось сферы ЖКХ, которую в силу своих функциональных обязанностей курирует первый заместитель главы Липецка, которой является Уваркина.

Первое обращение оказалось коллективным. Сразу пять женщин принесли жалобу на подтопление ряда улиц частного сектора поселка Опытный. Вопрос этот - с бородой. Впервые жители улиц Ясная, Отрадная, Вольная, Ягодная, Новотепличная подняли его в начале 00-х годов. Всё это время чиновники лишь разрабатывали планы решения проблемы подтопления территории, но средств на это в администрации города никогда не находили. Также на улицах частного сектора нет ни освещения, ни нормальных дорог. В итоге жители этой части города чувствуют себя забытыми властью.

Председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев рассказал жильцам о том, что устранена главная причина подтопления домов частного сектора - перестал работать главный потребитель воды в этой части города, тепличный комбинат. Кроме того, работники ЛГЭКа устранили ряд порывов на водопроводе, а в этом году коммунальщики начнут прочищать неработающую ливневую канализацию. Чиновники попросили у жалобщиков конкретные адреса, где есть проблемы с подтоплением, чтобы рассмотреть каждый конкретный такой случай. Евгения Уваркина сообщила, что когда на месте тепличного комплекса появится новый коттеджный посёлок, мэрия построит в этом месте Опытной новую канализационно-насосную станцию, что навсегда закроет вопрос, который вот уже два десятилетия поднимают жители Опытной станции.

- Мы понимаем необходимость модернизации инженерных коммуникаций на Опытной станции. В прошлом году мы начали строительство фекальной канализации по улице Железнякова, а в этом закончим работу. Понятно, что этих работ недостаточно. Но на все нам не хватает денег. Например, дефицит бюджета сейчас составляет 800 млн рублей. Но все ваши вопросы я беру на контроль, - сказала Евгения Уваркина общественным активисткам.

Четверо пенсионеров пожаловались на подтопление домов на улице Гастелло, что привело жилища в негодность. К тому же в этой части города, в Левобережном районе, на прудах появились бобры, которые строят свои плотины, чем способствуют ещё большему подтоплению жилищ людей. "Мы жалуемся вот уже 15 лет на нашу ужасную жизнь" - сказала одна из женщин.

- Мы согласны даже на социальное жилье! У нас дома могут вот-вот развалиться. Мы все уже стали инвалидами от такой жизни, - сказала другая пожилая женщина.

Председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин сообщил заявителям, что проблема подтопления решена. Кто-то может получить временное жилье в маневренном фонде мэрии. А Евгения Уваркина сообщила старикам, что сейчас разрабатывается отдельная муниципальная программа переселения за счёт бюджета 15 частных домов, признанных аварийными. Если предложение липчан услышат в Москве, то в программу переселения смогут попасть и жители частного сектора.

Одной участнице встречи требуется переделать вход в подъезд, чтобы обеспечить въезд-выезд в многоквартирный дом инвалида-колясочника. Евгения Уваркина дала срок Евгению Лепекину в течение двух месяцев решить проблему. Если в панельном доме не будет технической возможности расширить вход, и. о. главы Липецка обязала департамент ЖКХ организовать обмен квартиры инвалида на другую, в доме, который бы предусматривал защиту прав маломобильного человека. А жителям переулка Ландшафтный и переулка Дружбы требуются строительство газопровода и системы водоотведения. Но чтобы эти сети у них появились, жители просят отсыпать им дорогу щебнем или шлаком. Евгения Уваркина сообщила, что их обращение будет удовлетворено.

Женщина, инвалид, хотела рассказать чиновникам вообще криминальную историю - о бывшем муже-негодяе, который после развода продал причитавшуюся ему половину квартиры третьему лицу, которое теперь не даёт ей жизни, - но почему-то без объяснения причин ушла из приёмной.



