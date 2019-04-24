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На самом аварийном мосту Липецка ввели ограничение скорости

11 1702
#авария #Октябрьский мост
4
На самом аварийном мосту Липецка ввели ограничение скорости

C 19 апреля на Октябрьском мосту Липецка введено ограничение скоростного режима 50 км/ч в обоих направлениях.

Как сообщает Отделение дорожного надзора отдела надзора УГИБДД по Липецкой области, ограничение скорости введено по итогам анализа аварийности за 2018 год: в большинстве произошедших на мосту аварий пострадали или погибли люди.

Скорость движения по мосту фиксируется в автоматическом режиме фоторадарным комплексом «Кордон».

Напомним, что 27 марта на Октябрьском мосту в результате столкновения легковых автомобилей «Хендай», «Лада Калина» и самосвала погибли два человека: 49-летний мужчина и его 35-летняя женщина.

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11 1702
#авария #Октябрьский мост
4

Комментарии (11)

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123

4 минуты назад
!!!!, Мож тебе уроду там еще дорожку сделать посередине моста?
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Алексей. А

4 минуты назад
Там надо не скорость снижать, а лежачие через каждые 100 м ставить и все проблемы пусть летают!
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Увася

10 минут назад
Да липецким дебилам нас рать на ограничения. Как ездили 150 так и будут. Только столбы и Камазы могу их оставить.
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Гостю

13 минут назад
Кладбище не причём. Если мозгов нет, то ничего не поможет!!!
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Он

18 минут назад
Ну теперь пробка будет еще больше
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Фубля

20 минут назад
Кардон висит по середине моста. За 100 метров притормозил и после 100 метров проехал со скоростью 69 кмч а дальше можешь спокойно лететь
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Липчанин

26 минут назад
Так причем тут эти двое, они на знаки не смотрели, даже если бы там 20 висел, то ехали бы 120...Это естественный отбор. Жалко пассажирку только. А водитель сильно уж торопился на тот свет.
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Гость

29 минут назад
А что удивительного. Дорога по кладбищу проходит.
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!!!!

31 минуту назад
В СССР ТАМ БЫЛО 3 ОСТАНОВКИ СБАВЬТЕ СКОРОСТЬ ДО 20 КМ ЧАС ОДНА ПРЯМ В РАЙОНЕ МОСТА ДРУГАЯ ОКЛО СЫРСКОГО 3-ТЬЯ ПРЯМ НА ПРОТИВ ПЛЯЖА!
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Придурки,вы,хоть,

40 минут назад
40,30 сделайте,от пьяных лихачей это не спасет.Почему нормальные водилы должны страдать?
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