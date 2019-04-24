Общество
сегодня, 13:05
На самом аварийном мосту Липецка ввели ограничение скорости
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C 19 апреля на Октябрьском мосту Липецка введено ограничение скоростного режима 50 км/ч в обоих направлениях.
Как сообщает Отделение дорожного надзора отдела надзора УГИБДД по Липецкой области, ограничение скорости введено по итогам анализа аварийности за 2018 год: в большинстве произошедших на мосту аварий пострадали или погибли люди.
Скорость движения по мосту фиксируется в автоматическом режиме фоторадарным комплексом «Кордон».
Напомним, что 27 марта на Октябрьском мосту в результате столкновения легковых автомобилей «Хендай», «Лада Калина» и самосвала погибли два человека: 49-летний мужчина и его 35-летняя женщина.
Скорость движения по мосту фиксируется в автоматическом режиме фоторадарным комплексом «Кордон».
Напомним, что 27 марта на Октябрьском мосту в результате столкновения легковых автомобилей «Хендай», «Лада Калина» и самосвала погибли два человека: 49-летний мужчина и его 35-летняя женщина.
11 1702
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Алексей. А
Увася
Гостю
Он
Фубля
Липчанин
Гость
!!!!
Придурки,вы,хоть,