Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»

Видеообзор неожиданного поражения «Металлурга» на своем поле.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Металлурга» и раменского «Сатурна», который закончился неожиданной победой гостей – 2:0.

Отчет об игре можно прочитать здесь, а с послематчевыми комментариями тренеров ознакомиться тут и тут.

«Сатурн» до матча занимал одно из последних мест, так что липчане получили болезненный урок. К тому же наша команда не проигрывала в родных стенах больше года. С другой стороны зимой раменская команда преобразилась и одержала уже вторую победу подряд, продолжив «движение вверх».

Но «сталеварам» сейчас нужно думать о другом. В субботу, 27 апреля, «Металлургу» предстоит матч в гостях у лидера столичного «Торпедо». Второй раз проигрывать никак нельзя, ведь перед «красно-черными» в этом сезоне стоит задача борьбы за медали.



Положение команд







М Команда И В Н П Р-М О 1 Торпедо М 20 15 5 0 32-10 50 2 Сокол 20 15 3 2 42-12 48 3 Металлург 20 11 5 4 35-20 38 4 Динамо Бк 20 10 3 7 28-17 33 5 Зоркий 20 9 5 6 34-21 32 6 Химик 20 7 4 9 21-25 25 7 Калуга 20 7 4 9 21-26 25 8 Квант 20 6 7 7 26-25 25 9 Ротор-2 20 7 2 11 23-35 23 10 Салют 20 5 8 7 16-21 23 11 Рязань 20 6 5 9 18-21 23 12 Сатурн 20 3 7 10 13-25 16 13 Строгино 20 4 2 14 13-36 14 14 Химки-М 20 1 8 11 15-43 11

Бомбардиры: Николай Иванников (Металлург) - 12 (3 с пен.). Фёдор Дворников (Сокол) - 11 (0). Дмитрий Лаврищев (Ротор-2) - 10 (0). Иван Сергеев (Торпедо М) - 8 (0). Андрей Волгин (Калуга), Артемий Укомский (Динамо Бк) - по 7 (0).

21-й тур. 26 апреля, пятница. Сатурн - Динамо Бк. Химки-М - Сокол. 27 апреля, суббота. Зоркий - Ротор-2. Салют - Калуга. Рязань - Квант. Торпедо М - Металлург. Строгино - Химик.