Спорт

8 минут назад

Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»

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#Футбол #"Металлург" #видео
Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»

Видеообзор неожиданного поражения «Металлурга» на своем поле.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Металлурга» и раменского «Сатурна», который закончился неожиданной победой гостей – 2:0.

Отчет об игре можно прочитать здесь, а с послематчевыми комментариями тренеров ознакомиться тут и тут.

«Сатурн» до матча занимал одно из последних мест, так что липчане получили болезненный урок. К тому же наша команда не проигрывала в родных стенах больше года. С другой стороны зимой раменская команда преобразилась и одержала уже вторую победу подряд, продолжив «движение вверх».

Но «сталеварам» сейчас нужно думать о другом. В субботу, 27 апреля, «Металлургу» предстоит матч в гостях у лидера столичного «Торпедо». Второй раз проигрывать никак нельзя, ведь перед «красно-черными» в этом сезоне стоит задача борьбы за медали.

Положение команд

М

Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Торпедо М

20

15

5

0

32-10

50

2

Сокол

20

15

3

2

42-12

48

3

Металлург

20

11

5

4

35-20

38

4

Динамо Бк

20

10

3

7

28-17

33

5

Зоркий

20

9

5

6

34-21

32

6

Химик

20

7

4

9

21-25

25

7

Калуга

20

7

4

9

21-26

25

8

Квант

20

6

7

7

26-25

25

9

Ротор-2

20

7

2

11

23-35

23

10

Салют

20

5

8

7

16-21

23

11

Рязань

20

6

5

9

18-21

23

12

Сатурн

20

3

7

10

13-25

16

13

Строгино

20

4

2

14

13-36

14

14

Химки-М

20

1

8

11

15-43

11

Бомбардиры: Николай Иванников (Металлург) - 12 (3 с пен.). Фёдор Дворников (Сокол) - 11 (0). Дмитрий Лаврищев (Ротор-2) - 10 (0). Иван Сергеев (Торпедо М) - 8 (0). Андрей Волгин (Калуга), Артемий Укомский (Динамо Бк) - по 7 (0).

21-й тур. 26 апреля, пятница. Сатурн - Динамо Бк. Химки-М - Сокол. 27 апреля, суббота. Зоркий - Ротор-2. Салют - Калуга. Рязань - Квант. Торпедо М - Металлург. Строгино - Химик.


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#Футбол #"Металлург" #видео

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