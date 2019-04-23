8 минут назад
Болезненный урок от «Сатурна»: как прервалась удивительная домашняя серия «сталеваров»
Видеообзор неожиданного поражения «Металлурга» на своем поле.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Металлурга» и раменского «Сатурна», который закончился неожиданной победой гостей – 2:0.
Отчет об игре можно прочитать здесь, а с послематчевыми комментариями тренеров ознакомиться тут и тут.
«Сатурн» до матча занимал одно из последних мест, так что липчане получили болезненный урок. К тому же наша команда не проигрывала в родных стенах больше года. С другой стороны зимой раменская команда преобразилась и одержала уже вторую победу подряд, продолжив «движение вверх».
Но «сталеварам» сейчас нужно думать о другом. В субботу, 27 апреля, «Металлургу» предстоит матч в гостях у лидера столичного «Торпедо». Второй раз проигрывать никак нельзя, ведь перед «красно-черными» в этом сезоне стоит задача борьбы за медали.
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Торпедо М
|
20
|
15
|
5
|
0
|
32-10
|
50
|
2
|
Сокол
|
20
|
15
|
3
|
2
|
42-12
|
48
|
3
|
Металлург
|
20
|
11
|
5
|
4
|
35-20
|
38
|
4
|
Динамо Бк
|
20
|
10
|
3
|
7
|
28-17
|
33
|
5
|
Зоркий
|
20
|
9
|
5
|
6
|
34-21
|
32
|
6
|
Химик
|
20
|
7
|
4
|
9
|
21-25
|
25
|
7
|
Калуга
|
20
|
7
|
4
|
9
|
21-26
|
25
|
8
|
Квант
|
20
|
6
|
7
|
7
|
26-25
|
25
|
9
|
Ротор-2
|
20
|
7
|
2
|
11
|
23-35
|
23
|
10
|
Салют
|
20
|
5
|
8
|
7
|
16-21
|
23
|
11
|
Рязань
|
20
|
6
|
5
|
9
|
18-21
|
23
|
12
|
Сатурн
|
20
|
3
|
7
|
10
|
13-25
|
16
|
13
|
Строгино
|
20
|
4
|
2
|
14
|
13-36
|
14
|
14
|
Химки-М
|
20
|
1
|
8
|
11
|
15-43
|
11
Бомбардиры: Николай Иванников (Металлург) - 12 (3 с пен.). Фёдор Дворников (Сокол) - 11 (0). Дмитрий Лаврищев (Ротор-2) - 10 (0). Иван Сергеев (Торпедо М) - 8 (0). Андрей Волгин (Калуга), Артемий Укомский (Динамо Бк) - по 7 (0).
21-й тур. 26 апреля, пятница. Сатурн - Динамо Бк. Химки-М - Сокол. 27 апреля, суббота. Зоркий - Ротор-2. Салют - Калуга. Рязань - Квант. Торпедо М - Металлург. Строгино - Химик.