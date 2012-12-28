От «ленинских» движков до земляничных полян

В Усманском районе выполняют импортозамещение востребованного в ключевых областях экономики России оборудования, производят плодово-ягодную продукцию для всей страны, и ждут туристов в комфортабельных глэмпингах.

GOROD48 продолжает рассказ о проекте «Сделано в Липецкой области» из Усманского района. Который, как оказалось, буквально напичкан предприятиями разных секторов экономики.Завод «Липецкий электродвигатель» работает в селе Пригородка. В 2021 году он начал выполнять важную задачу — восстановление отечественного производства электродвигателей, за годы «свободного рынка» прочно вытесненного иностранными компаниями.В цехах «Электродвигателя» работают местные жители, липчане и даже воронежцы, от соседнего областного центра до Пригородки, почти как и до Липецка — 80 километров.Директор завода Игорь Плиев говорит, что для иногородних специалистов компания снимает в Усмани жилье, а тем, кто приезжает из Липецка или Воронежа на машинах — оплачивает топливо. Продукция завода настолько востребована, что он готов увеличивать мощности, и к 70 работникам прибавить как минимум еще столько же.На «Липецком электродвигателе», конечно, не бравируют тем, что мол, на всем своем работаем, нет, оборудование импортное, но менять его ради дешевого популизма здесь не собираются, а просто делают свое дело – производят электродвигатели общепромышленного назначения, специального – взрывозащищенного и рудничного исполнения. Липецкие двигатели используются в топливно-энергетическом комплексе и теперь еще и в атомной энергетике, недавно предприятие заключило контракт с Росатомом.— Единственное, что мы закупаем сейчас для производства электродвигателей — корпуса, литье, подшипники и датчики. Все остальное производим здесь же, — говорит Игорь Плиев. — Буквально 25 марта мы получили сертификат торгово-промышленной палаты «Отечественный производитель». Мы не производим сборку из полуфабрикатов уважаемых китайских партнеров, мы все производим здесь. В то же время работаем в кооперации с предприятиями Липецкой, Тамбовской и Рязанской областей. Мы восстановили линейку продукции производимой московским заводом имени Ленина, надежной как автомат «Калашникова», в том числе электродвигателя с фазным ротором, который способен работать в тяжелейших условиях. Кстати, эти двигатели ранее традиционно использовались в метрополитенах страны, потом они перешли на импортные, теперь же потребовалось импортозамещение, оно произошло и это уже «Сделано в Липецкой области»…Штамп «Сделано в Липецкой области» можно смело ставить и на упаковки плодоовощной продукции компании «Фрагария» из села Поддубровка под Усманью. Завод занимается «шоковой» заморозкой и переработкой ягод, фруктов, и овощей. Причем предприятие использует урожаи своих же садов и полей – земляничных полян, площадью более 300 гектаров. Его построили всего за год, начав в 2016-м, и тогда же разбили первые сады и поля клубники и малины, цветной капусты и брокколи. Не так давно высажены плантации вишни.— Наши основные клиенты — компании, которые используют в производстве пищевых продуктов фруктовые начинки: например, йогуртов, тортов, булочек, — рассказывает исполнительный директор завода «Фрагария» Вадим Бугорский.На предприятии постоянно работают сто человек, но в сезон сбора ягод и фруктов, доходит до двух тысяч. Среди них — студенты и школьники, которые подрабатывают во время каникул.«Фрагария» строит большие планы на ближайшее будущее — в этом году предприятие запустит линию по переработке вишни.— В этом году соберем первый промышленный урожай вишни и станем первыми, кто на территории России начнет выпускать замороженную вишню без косточки.Продукция усманской «Фрагарии» расходится по всей России. Вадим Бугорский рассказал, и о планах выхода в розничную торговлю. Возможно скоро замороженные ягоды, произведенные в Липецкой области, можно будет купить в супермаркете.С 2007 года в селе Новое Никольское работает мясоперерабатывающий кооператив, который кормит своей продукцией два района: предприятие выпускает котлеты, пельмени и многое другое.Хозяйка кооператива «Поляна» Валентина Татаринова раньше работала в местном колхозе снабженцем, затем стала предпринимательницей. Как вспоминает сейчас, когда глава района Владимир Мазо предложил ей, как опытному уже руководителю, открыть первый мясоперерабатывающий и животноводческий кооператив, было очень страшно. Но все пошло.– Благодаря поддержке, областным субсидиям, проект удался. Получили мы девять миллионов на промышленную площадку, затем 14 миллионов на убойный цех. Начали снабжать мясной продукций Усманский и Грязинский районы. Но самое главное — вдохнули жизнь в частное домашнее животноводство. Люди, заводя домашнюю скотину, в первую очередь задаются вопросом – куда потом сдавать бычков или свиней? С этим – проблема. Наш же кооператив стимулировал частное животноводство, и люди получили стабильный дополнительный заработок. Мы на своем транспорте ездим закупать у населения животных. Да я сама поначалу дома держала 80 хрюшек, но стало трудно все делать одновременно, — рассказала Валентина Татаринова.Кооператив «Поляна» — поставщик больниц, школ, детсадов Усманского и Грязинского районов.– Деткам идет только говядина, остальным можно и свинину, — рассказывает Татьяна и делится планами открытия колбасного цеха:— Не знаю пока, потяну ли, но логично бы было иметь колбасный цех.Рядом с основным мясоперерабатывающим цехом кооператив имеет и магазин, очень популярный у усманцев и липчан. Сало, полуфабрикаты, чебуреки, пельмени, хинкали, фрикадельки – все из местного сырья, мяса скотины, выращенной на подворьях и фермах. Нет в магазине пока колбасы, но, учитывая деятельный характер Татьяны Татариновой, скорее всего она тут появится.Воронежская предпринимательница Анастасия Теренник пришла в усманские леса, чтобы создать уютное место для туристов. Не все же слушать шум производств, иногда надо ведь и отдохнуть?– Усманские леса славятся, что в Липецкой, что в Воронежской области. Идея отдыха, как говорится, лежала на поверхности. Мечты «строили» в голове уютные домики, лесные дорожки. Пришли к главе района, с просьбой подобрать место в лесу, чтобы не нарушить ни покой людей, ни самой природы. Он предложил участок у Поддубровки. Подумали, прикинули с компаньонами, получилась неплохая идея глэмпинга, гостевых домов. Не вырубили ни одного дерева! Поставили три гостевых дома, сауну, и так появился проект «Гнезда». Мы уже принимаем туристов, здесь можно отдыхать как семьей, так и большими компаниями, играть свадьбы, проводить банкеты. Летом — пляж с чистым песком. Для поездки на реку выдаем велосипеды. Отдых получается активным, — говорит Анастасия Теренник.По словам Анастасии, так как «Гнезда» благодаря продвижению проекта в электронных картах-приложениях, виден н смартфонах и компьютерах и знаком путешественникам, едущим на юг из Москвы, Петербурга, других городов. Они заезжают в глэмпинг отдохнуть от дальней дороги к морю. Или наоборот – останавливаются жители Краснодарского края и Ростовской области, едущие в столицы. Так, что уже жители разных регионов знают, что есть такой уютный глэмпинг, буквально «Сделанный в Липецкой области».