Олег Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства
Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Происшествия
203
14 минут назад
49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами
Женщина обвиняется в умышленном убийстве. Ее дело рассмотрит суд.
В тот день к семейной паре зашла подруга женщины. Во время застолья опьяневшая хозяйка приревновала мужа к подруге.
«Проводив подругу, затаившая обиду женщина вооружилась двумя ножами и нанесла мужу не менее 23 ударов в шею, живот и грудную клетку. От ранений 55-летний мужчина умер», — рассказали в СК.
0
0
1
0
1
Комментарии