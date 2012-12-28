49-летняя липчанка приревновала мужа к подруге и изрезала его двумя ножами

Женщина обвиняется в умышленном убийстве. Ее дело рассмотрит суд.





Управление следственного комитета передало в суд дело 49-летней жительницы Липецка обвиняемой в убийстве. По данным следствия, она зарезала супруга 5 января этого года.В тот день к семейной паре зашла подруга женщины. Во время застолья опьяневшая хозяйка приревновала мужа к подруге.«Проводив подругу, затаившая обиду женщина вооружилась двумя ножами и нанесла мужу не менее 23 ударов в шею, живот и грудную клетку. От ранений 55-летний мужчина умер», — рассказали в СК.