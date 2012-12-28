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сегодня, 13:07
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Источникам зловония в Чаплыгине заинтересовались депутаты облсовета

В городе бытуют две версии появления неприятного запаха. Обе проверяют федеральные службы.

Накануне депутат Анатолий Емельянов предложил природоохранному комитету регионального областного Совета обсудить годами мучающую жителей Чаплыгина проблему — неприятный запах исходящий от местного крахмального завода.

Запахом с крахмального завода никого из чаплыгинцев не удивить. Помощник депутата Емельянова Николай Кургузов, который много лет прожил в Чаплыгине, уверяет, что запах от завода распространялся по городу еще во времена его детства. Однако в начале 2024 года запах стал нестерпимым.

«Ужасный отравляющий запах крахмального завода. У нас как будто специально травят людей ночью. Дышать невозможно. Запах проникает даже сквозь пластиковые окна. До каких же пор будет этот беспредел?», — жаловались чаплыгинца в социальных сетях.

Тогда же Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура, областные управления экологии и Роспотребнадзоа, экологическая лаборатория ОБУ «ЦЭП» провели проверку крахмального завода.

«По результатам проверки выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха. В отношении юридического лица природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесено представление об устранении выявленных нарушений», — рассказали GOROD48 об итогах проверки в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

За два месяца 2024 года экологи получили более 60 обращений жителей Чаплыгина по поводу неприятного запаха. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

«Сейчас юридическое лицо устраняет нарушения: проводится оценка источников выбросов, планируется модернизация производственного процесса. Деятельности завода будет дана оценка после принятых технологических решений», — сообщается на официальном сайте облуправления экологии и природных ресурсов.

Однако неприятный запах, по утверждениям жителей Чаплыгина, в городе остается. Правда, с 12 марта стал не таким удушающим, рассказал GOROD48 Николай Кургузов. Что произошло в этот день, он сказать не может, но поделился версиями, которые популярны среди местных жителей.

Основная — источник запаха исходит из крахмального завода. Но есть и еще одна версия — пахнет одорант, который добавляется в бытовой газ. Якобы еще в конце прошлого года жидкость в районе села Дубовое разлили сотрудники газовой службы. Такая версия появилась из-за того, что в городе пахнет, так же как от газовой плиты.

Несмотря на то, что проблема с запахом не относится к компетенции администрации Чаплыгинского района, чиновники направили письма о принятии мер по устранению неприятного запаха в АО «Чаплыгинский крахмальный завод», Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также в прокуратуру Чаплыгинского района.

Председатель комитета по управлению городским хозяйством Чаплыгина Елена Панюшкина добавила — версия о том, что источником неприятного запаха стал одорант проверяется региональным Роспортребнадзором. Результатов проверки еще нет. Елена Панюшкина заверила, что в настоящее время она не чувствует неприятного запаха.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Липецк» версию с одорантом назвали несостоятельной. Уточнив при этом, что газораспределительная станция в Дубовом не входит в зону ответственности АО «Газпром газораспределение Липецк».

Накануне чаплыгинцы снова пожаловались на неприятный запах.
экология
областной Совет
Чаплыгин
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Комментарии (2)

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555
45 минут назад
Был а чаплыгине в 2012г вонь ужасная от крахмального завода
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Animal Planet.
50 минут назад
Есть и типтья версия- это оттаивают продукты жизни деятельности собак после их выгула зимой)))
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