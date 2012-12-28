Источникам зловония в Чаплыгине заинтересовались депутаты облсовета

В городе бытуют две версии появления неприятного запаха. Обе проверяют федеральные службы.

Накануне депутат Анатолий Емельянов предложил природоохранному комитету регионального областного Совета обсудить годами мучающую жителей Чаплыгина проблему — неприятный запах исходящий от местного крахмального завода.Запахом с крахмального завода никого из чаплыгинцев не удивить. Помощник депутата Емельянова Николай Кургузов, который много лет прожил в Чаплыгине, уверяет, что запах от завода распространялся по городу еще во времена его детства. Однако в начале 2024 года запах стал нестерпимым.«Ужасный отравляющий запах крахмального завода. У нас как будто специально травят людей ночью. Дышать невозможно. Запах проникает даже сквозь пластиковые окна. До каких же пор будет этот беспредел?», — жаловались чаплыгинца в социальных сетях.Тогда же Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура, областные управления экологии и Роспотребнадзоа, экологическая лаборатория ОБУ «ЦЭП» провели проверку крахмального завода.«По результатам проверки выявлены нарушения в области охраны атмосферного воздуха. В отношении юридического лица природоохранной прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесено представление об устранении выявленных нарушений», — рассказали GOROD48 об итогах проверки в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.За два месяца 2024 года экологи получили более 60 обращений жителей Чаплыгина по поводу неприятного запаха. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.«Сейчас юридическое лицо устраняет нарушения: проводится оценка источников выбросов, планируется модернизация производственного процесса. Деятельности завода будет дана оценка после принятых технологических решений», — сообщается на официальном сайте облуправления экологии и природных ресурсов.Однако неприятный запах, по утверждениям жителей Чаплыгина, в городе остается. Правда, с 12 марта стал не таким удушающим, рассказал GOROD48 Николай Кургузов. Что произошло в этот день, он сказать не может, но поделился версиями, которые популярны среди местных жителей.Основная — источник запаха исходит из крахмального завода. Но есть и еще одна версия — пахнет одорант, который добавляется в бытовой газ. Якобы еще в конце прошлого года жидкость в районе села Дубовое разлили сотрудники газовой службы. Такая версия появилась из-за того, что в городе пахнет, так же как от газовой плиты.Несмотря на то, что проблема с запахом не относится к компетенции администрации Чаплыгинского района, чиновники направили письма о принятии мер по устранению неприятного запаха в АО «Чаплыгинский крахмальный завод», Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области, а также в прокуратуру Чаплыгинского района.Председатель комитета по управлению городским хозяйством Чаплыгина Елена Панюшкина добавила — версия о том, что источником неприятного запаха стал одорант проверяется региональным Роспортребнадзором. Результатов проверки еще нет. Елена Панюшкина заверила, что в настоящее время она не чувствует неприятного запаха.В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Липецк» версию с одорантом назвали несостоятельной. Уточнив при этом, что газораспределительная станция в Дубовом не входит в зону ответственности АО «Газпром газораспределение Липецк».Накануне чаплыгинцы снова пожаловались на неприятный запах.