Спорт

сегодня, 19:19

Больше года «Металлург» не проигрывал на своем поле, и вот… (ФОТО)

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Больше года «Металлург» не проигрывал на своем поле, и вот… (ФОТО)

Липчане сохранили 3-е место, но проигрыш "Сатурну" никак не входил в планы.

Липецкий «Металлург» неожиданно уступил на своем поле раменскому «Сатурну» - 0:2.

Гости приехали в Липецк в ранге предпоследней команды «Центра», но это – издержки осенней части сезона. Затеяв коренную перестройку команды в межсезонье, «инопланетяне» начали побеждать: перед визитом в Липецк обыграли на своем поле крепкий «Химик» из Новомосковска – 1:0.

«Металлург» так резво начал матч, что казалось, что наши футболисты просто сметут соперников. Уже на 4-й минуте булл обязан забивать Сергей Белоусов, но его удар в упор не достиг цели.

Белоусов выступал на месте второго нападающего в паре с выдвинутым на острие Николаем Иванниковым. Все дело в том, что традиционный «наконечник копья» нашей команды Руслан Ахвледиани пропускал матч из-за травмы. 

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Не хватало нам в атаке и этого парня (справа): еще один основной нападающий Сергей Чернышов тоже травмирован. 

Не было и основного защитника Константина Титова из-за перебора желтых карточек; вместо него в стартовом составе вышел Илья Баульчев.

 «Сталевары» еще несколько минут владели инициативой, гл затем «Сатурн» отодвинул игру от своих ворот, и временами даже перехватывал преимущество. Правда, до опасных моментов дело почти доходило. Однажды игрок гостей пытался забить в падении головой «рыбкой», но судьи зафиксировали офсайд.

У «Металлурга» случился всплеск на исходе первых получаса игры. Роман Войдель отлично ворвался в свободную зону и опасно прострелил – «Сатурн» засуетился, но отбился.

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Пара форвардов Иванников-Белоусов сегодня отличиться не смогла. 

Гол пришел из ниоткуда. Константин Корж финтами на фланге запутал защитников, стянул на себя двух игроков и отбросил мяч назад на Семена Настусенко. Тот по высокой дуге забросил мяч на дальнюю штангу, где всех опередил защитник гостей Николай Злобин, удар которого головой в дальний угол был из разряда не берущихся – 0:1.

Во втором тайме главная надежда оставалась на тренерское мастерство Сергея Машнина, которых славиться умением в перерыве завести своих подопечных.

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В начале второго тайма вновь момент возник у Белоусова, которого Александр Харин вывел на ударную позицию. Последовал удар в дальний угол, но среагировал вратарь.

«Сатурн» большими силами отошел назад и 45 минут посвятил нудному удержанию счета.  Липчане исполнили немало стандартов – штрафных и угловых. После одного их них на 73-й минуте мяч побывал в воротах «Сатурна». Белоусов исполнил подачу со штрафного, липчане выиграли верховую борьбу, а Роман Войдель переправил мяч в сетку. Однако судьи определили положение «вне игры».

А гости на 75-й минуте едва ли не в первый раз во втором тайме наведались в нашу штрафную заработали угловой, после розыгрыша которого вышедший на замену буквально парой минут ранее Кирилл Феофилактов воспользовался всеобщей неразберихой и поразил дальний угол – 0:2.

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К чести «Металлурга» от не бросил атаковать. Были моменты у Ильи Баульчева, у вышедшего на замену Андрея Гамеева, но «поезд уже ушел».

«Металлург» не знал поражений в родных стенах больше года. В последний раз «сталевары» не набирали очков на своем поле 7 апреля прошлого года, да то поражение от белгородского «Салюта» было техническим (на поле команды разошлись миром – 1:1). А по настоящему «красно-черные» проигрывали в родных стенах 5 ноября 2017 года красногорскому «Зоркому». Жаль, что все когда-нибудь кончается.

Впрочем, запас очков позволил «сталеварам» сохранить за собой 3-е место.

9 525

Комментарии (9)

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Вопрос тарану

14 минут назад
Сколько еврорублей ты потратил на это "поле"????
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Ой мля

23 минуты назад
позорники
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Рсдрп

38 минут назад
Это что за огород на котором играют. Позорище и днище
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цирк

47 минут назад
стас ты космос
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МЕССИнг

сегодня, 19:59
Все мазохисты Липецка собираются на стадионе во время матчей Металлурга!
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вадим

сегодня, 19:49
и сколько народа приходит на матчи?
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вадим

сегодня, 19:48
а сколько билет на стадион стоит?
ответить

гость 1

сегодня, 19:39
петр, от тебя?
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петр

сегодня, 19:37
на заводе больше толку будет .
ответить

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