Сергей Жуков: «Обыграть «Металлург» приятно, но трудно»

Тренер "Сатурна" прокомментировал неожиданную победу в Липецке.

Раменсий «Сатурн» в Липецке одержал уже вторую победу в весенней части чемпионата, «щелкнув по носу» «Металлург» - 2:0. Подмосковная команда начинает выбираться из подвала турнирной таблицы во главе с новым тренером 51-летний Сергеем Жуковым, который прокомментировал «викторию» над «сталеварами».

- Матч получился хорошим, причем с обеих сторон, - сказал он на пресс-конференции, - «Металлург» играл очень организованно, но тем приятнее нам было его победить. Спасибо нашим игрокам, которые действовали правильно, и болельщикам из Раменского, которые приехали в ваш город поддержать команду. После победы в прошлом туре над «Химиком» (Новомосковск) я сказал ребятам, что мы едем в Липецк за положительным результатом. «Металлург» проповедует красивый организованный футбол, я прекрасно знаю вашего тренера Сергея Машнина и стиль его работы. Поэтому понимал, что будет тяжело. Но я верил в своих ребят. По ходу матча бывало очень трудно, но ребята перетерпели и нашли возможность забить два гола, могли и еще. В целом я доволен.

- Делали вы в своей игре поправки на качество поля?

- Конечно, состояние газона влияло на обе команды, оно не способствовало созидательной игре. Тем не менее, обе команды показали добротный футбол, комбинировали. Я все равно, невзирая на качество поля, просил ребят играть через пас. Форма атаки через длинные передачи у нас не приветствуется. Мы стараемся все равно играть комбинационно и выходить в атаку за счет командных действий.

- Все удивлялись, что экс-клуб Премьер-Лиги «Сатурн» прозябаем на последних этажах турнирной таблицы второго дивизиона. Теперь вы активно выправляете ситуацию. Какие задачи у вашей команды на остаток текущего сезона и, может быть. Уже известны цели на следующий чемпионат?

- Задача – готовится к следующей игре, выходить и побеждать. Тем более на домашних встречах нас поддерживают раменские болельщики, и хочется их радовать не только победами, но и красивой зрелищной игрой.



Послематчевое интервью с наставником "сталеваров" Сергеем Машниным здесь.

