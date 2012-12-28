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Общество
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сегодня, 12:42
Расконсервация каскада фонтанов начнется на этой неделе
Как оказалось, зимняя защита примерзла к фонтанам.
На разбор конструкций потребуется около недели. Поскольку сезон фонтанов обычно открывается в начале мая, у подрядчика будет время для подготовки комплекса к работе.
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