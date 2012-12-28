Расконсервация каскада фонтанов начнется на этой неделе

Как оказалось, зимняя защита примерзла к фонтанам.





В ближайшие дни «Липецкгорсвет» начнет расконсервацию каскада фонтанов на Петровском спуске. Приступить к демонтажу зимних саркофагов раньше, предприятие не могло из-за того, что они примерзли к чашам каскада, сообщает пресс-служба мэрии.На разбор конструкций потребуется около недели. Поскольку сезон фонтанов обычно открывается в начале мая, у подрядчика будет время для подготовки комплекса к работе.