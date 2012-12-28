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Происшествия
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сегодня, 11:21
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Мошенники обманули 14-летнюю девочку и оформили на ее мать кредит в 164 тысячи рублей
Подростку сообщили, что нужно воспользоваться сотовым телефоном матери для отмены операций по списанию комиссии за услуги оператора связи.
«Подростку сообщили, что нужно воспользоваться сотовым телефоном мамы для отмены операций по списанию комиссии за услуги оператора связи. Следуя указания мошенников и передавая им все секретные коды, поступающие на телефон, девочка предоставила им доступ к мобильному банку для оформления кредита», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Нередки также случаи, когда подростки, играя в компьютерные игры, используя банковские карты родителей для получения различных промокодов, попадают в руки аферистов. Им обещают поделиться бонусами безвозмездно, но для этого им нужны всего лишь данные банковских карт родителей. Это приводит к оформлению кредитов и потере сбережений родителями.
«Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, родители должны проговорить с ним базовые правила защиты от мошенников. Рассказать ему, что нельзя хранить ПИН-код вместе с картой и тем более записывать его на карте. Никому не давать свою карту даже на время. Ни с кем не делиться кодом на обороте карты, а также секретными кодами, которые приходят на телефон при покупках. Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям», — отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.
В полиции добавляют: расскажите своему ребенку, что нельзя фотографировать и отправлять незнакомцам личные данные – свои и взрослых: паспорта, банковских карт, иных документов. Нельзя ни с кем делиться информацией об адресе дома, школы, о месте работы родителей, любыми паролями и ПИН-кодами. Опасно скачивать по просьбе незнакомцев какие-либо приложения, открывать незнакомые. В интернете лучше общаться только с друзьями и близкими, которые пишут со знакомых номеров и страниц. Незнакомцам нельзя выдавать никакую личную информацию.
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