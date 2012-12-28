Мошенники обманули 14-летнюю девочку и оформили на ее мать кредит в 164 тысячи рублей

Подростку сообщили, что нужно воспользоваться сотовым телефоном матери для отмены операций по списанию комиссии за услуги оператора связи.

Мошенники обманули 14-летнюю девочку в мессенджере и оформили на ее мать кредит в 164 тысячи рублей.«Подростку сообщили, что нужно воспользоваться сотовым телефоном мамы для отмены операций по списанию комиссии за услуги оператора связи. Следуя указания мошенников и передавая им все секретные коды, поступающие на телефон, девочка предоставила им доступ к мобильному банку для оформления кредита», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Нередки также случаи, когда подростки, играя в компьютерные игры, используя банковские карты родителей для получения различных промокодов, попадают в руки аферистов. Им обещают поделиться бонусами безвозмездно, но для этого им нужны всего лишь данные банковских карт родителей. Это приводит к оформлению кредитов и потере сбережений родителями.«Прежде чем ребенок начнет пользоваться банковской картой, родители должны проговорить с ним базовые правила защиты от мошенников. Рассказать ему, что нельзя хранить ПИН-код вместе с картой и тем более записывать его на карте. Никому не давать свою карту даже на время. Ни с кем не делиться кодом на обороте карты, а также секретными кодами, которые приходят на телефон при покупках. Если потерял карту, нужно сразу сообщить об этом родителям», — отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.В полиции добавляют: расскажите своему ребенку, что нельзя фотографировать и отправлять незнакомцам личные данные – свои и взрослых: паспорта, банковских карт, иных документов. Нельзя ни с кем делиться информацией об адресе дома, школы, о месте работы родителей, любыми паролями и ПИН-кодами. Опасно скачивать по просьбе незнакомцев какие-либо приложения, открывать незнакомые. В интернете лучше общаться только с друзьями и близкими, которые пишут со знакомых номеров и страниц. Незнакомцам нельзя выдавать никакую личную информацию.