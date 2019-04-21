Спорт

сегодня, 12:23

Тренер «Металлурга» лишил своих футболистов выходного за вчерашнее поражение

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
Тренер «Металлурга» лишил своих футболистов выходного за вчерашнее поражение

Впереди у команды игра с лидером - столичным "Торпедо".

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Планы на выходные футболистам «Металлурга» придется отложить, сегодня у них тренировка.

Обычно после матчей игроки отправляются на отдых, но после вчерашнего домашнего поражения от раменского «Сатурна» - 0:2 главный тренер Сергея Машнин объявил команде, что воскресенье станет рабочим днем.

- В воскресение у нас тренировка: для тех кто играл накануне – восстановительная, для остальных – по полной программе, - сказал Машнин вчера на пресс-конференции после матча.

Добавим, что обычно после победных матчей игроки «Металлурга» получают по два выходных, в случае ничьей или поражения – один. Но этот случай особый. Ведущий борьбу за медали «Металлург» проиграл команде из нижней части турнирной таблицы. Поэтому тренер решил своеобразным образом наказать подопечных.

- Конечно, виноваты мы все, - продолжил на пресс-конференции Сергей Машнин, - Больше года мы не проигрывали на своем поле (с 5 ноября позапрошлого 2017 года, прим.), но, увы, эта серия прервалась. Нужно отдать должное нашим соперникам. Я предупреждал, что пусть «Сатурн» и идет в хвосте таблицы, но зимой команда преобразилась, пришли новые футболисты и главный тренер, поэтому нам будет нелегко. Плюс тяжелое кочковатое поле Центрального стадиона не способствует комбинационной игре, которую проповедует «Металлург». «Сатурн» сыграл прилично, позволил нам создать у своих ворот немного моментов. В атаке у нас мало, что получалось, хотя мы и забили гол, отмененный судьями из-за офсайда – будем еще смотреть этот эпизод. К сожалению, в обороне уже третий матч подряд не можем сыграть «на ноль».

- Потеря очков сегодня явно не планировалась. Выходим, компенсировать утраченное придется в следующем туре, когда нас ждет в Москве лидер розыгрыша «Торпедо». Так необходимо будет пополнять турнирный багаж, как говорится, «кровь из носа»?

- У нас в каждой игре задача выиграть. Мы же не просто так поедем в Москву! Мы и сегодня стремились победить, но в футболе случается всякое. Естественно, и на «Торпедо» будем настраиваться – идем от игры к игре.

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#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин

Комментарии (5)

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Кадыров Сулейман

54 минуты назад
Женек! Мы за тебя!
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Кадыров Сулейман

55 минут назад
\Она наша!
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Кадыров Сулейман

55 минут назад
Я за Уваркину!
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Цихлида

сегодня, 13:00
Войдель, Овчинников как то странно играли! Учитывая что оба любители ставок, есть подазрения что кто-то наварился неплохо на этом матче.
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Казино

сегодня, 12:56
Всё правильно, за такую игру надо пахать, работать на тренировках! Вчера очень стыдно было за вас парни! Машнин правильно намекнул что год не проигрывали! В его время, проиграть дома это было очень ПОЗОРНО! А вам футболёрам щас всё с рук сходит, вчера даже никто не освистал вас, знаете почему? да потому что вы уже всю антиисторию переписали, нельзя так играть!
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