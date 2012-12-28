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Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
Общество
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28 минут назад
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Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка
В этот раз не повезло Лале Амирян и ее внуку Самвелу, которых оштрафуют за торговлю носками и сумками на сумму до пяти тысяч рублей.
Андрей Чуев сегодня возглавлял рейд по выявлению незаконной уличной торговли в давно ставшем дешевой толкучкой подземном переходе у Центрального рынка. Чтобы налет был внезапным, члены оперативной группы собрались на улице Крайней. Но когда проверяющие спустились под землю, то кроме арендаторов магазинчиков, торгующих легально, не нашли почти никого из коробейников. На горячем попалась только Лала Амирян и ее внук Самвел, стоявшие у входа со стороны Советской с лотком, полным носков и сумок.
— Андрей, первый раз, что ли? — обращается Лала к главному консультанту управления потребрынка мэрии, который требует у нее паспорт.
Но Андрей неумолим. Хорошо известная ему женщина одной рукой с трудом вынимает из своей сумки документ — вторая у нее сломана из-за падения на льду во дворе дома, где она снимает квартиру. Чиновник начинает оформлять на Лалу уже очередной протокол об административном правонарушении по части второй ст. 6.2 КоАП Липецкой области («осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест»). За повторное совершение такого проступка женщине грозит штраф от 3 500 до 5 000 рублей.
Лала смиренно принимает очередной штраф. Беда в том, что у нее за короткое время умерли муж, сноха и внук. После таких потерь пенсионерка уже не могла содержать палатку на рынке. Со своим внуком Самвелом она занимается перепродажей того, что покупает по оптовым ценам. Навар получается мизерным, но это позволяет им сводить концы с концами.
— Я ведь врач по специальности. В Липецк мы приехали 24 года назад. Тогда врачи мало получали, и мы занялись торговлей, — говорит GOROD48 Лала и добавляет, что не научена просить милостыню.
А вот сотруднице департамента развития территории мэрии, пришедшей проконтролировать чистоту в переходе, взять с Лалы Амирян нечего — у ее прилавка идеально чисто, чего не сказать о самом переходе. Вокруг него — мусор, окурки, коробки. А кого оштрафовать за нарушение «Правил благоустройства Липецка», если в переходе магазинчики принадлежат нескольким предпринимателям? Выходит, ее участие в рейде было бессмысленным. Впрочем, с начала года за мусор и надписи на стенах и дверях объектов торговли департамент вынес их собственникам 279 предупреждений, составив в отношении тех, кто их проигнорировал, 35 протоколов об админнарушениях.
Пока Андрей Чуев оформляет протокол, нервничает приданный чиновникам подполковник полиции, которого отправили в качестве силовой поддержки. Полицейский жалуется, что после пятничного теракта в столичном «Крокус Сити Холле» он задействован в проверках мигрантов. Говорит, что тех, кто живет и работает в России незаконно, приходится водить не в мировой суд, а в федеральный, и что судьи рассматривают документы не сразу. «И что нам делать? Где этих мигрантов держать по три дня, пока суд не решит их участь»? Полицейскому этот рейд по выявлению незаконной торговли — просто потеря времени. «Опять ночью домой возвращаться!» — вздыхает офицер.
Андрей Чуев не выписывает протоколы о нарушениях арендаторам магазинчиков в подземке. Говорит, что не за что. Что они платят налоги:
— Мы не огнем и мечом работаем. Нужно быть тактичными к людям. Но если они выставляют свой товар за пределы магазинов, мы их предупреждаем.
Но в этот раз почему-то обошлось без предупреждений, хотя продавцы сузили своими прилавками и развешанными на ввинченных в потолок перехода крючьях шмотками проход до полутора метров. А ведь переход — это, в первую очередь, объект пешеходной инфраструктуры, в нем действуют нормы противопожарной безопасности.
На выходе из перехода участники рейда просят продавцов убрать вещи с поручней, которые нужны инвалидам и пожилым для спуска/подъема. «Зимой тут людям взяться было не за что, они падали на льду».
— Уберем, мои хорошие, уберем, — говорит баба Таня.
Кряхтя, 87-летняя пенсионерка пытается собрать свой товар, старые ношеные вещи, в коробки. За таких продавцов вступаются люди, просят их не трогать. Баба Таня, кстати, приходит сюда не для того, чтобы что-то продать — ее стоптанная обувь никому не нужна. Она говорит, что у нее почти ничего не покупают. Ей просто нужно общение.
— Устала от одиночества, — вздыхает бабушка, которая уже годами стоит тут и в стужу, и в зной.
Меж тем еще в 2020 году глава Липецка Евгения Уваркина предложила собственникам магазинов в подземном переходе взять пример с коммерсантов, которые навели порядок в подземный переходе на перекрестке улиц 20 лет Октября и Кирова в Воронеже. Однако липецкие ипэшники сочли все разумные предложения мэра и начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк попыткой отжать у них бизнес, и на этом попытки найти компромисс закончились.
Тем временем переход у рынка ветшает. И, наверное, торгаши засуетятся только тогда, когда кому-то из людей на голову упадет кусок камня из разрушающихся облицовки и перекрытий.
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