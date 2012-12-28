Не огнем и мечом, а уговорами — чиновники в который раз гоняли продавцов из подземки у рынка

В этот раз не повезло Лале Амирян и ее внуку Самвелу, которых оштрафуют за торговлю носками и сумками на сумму до пяти тысяч рублей.