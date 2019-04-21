«Виннипег» вылетел из Кубка Стэнли, Куликов впервые в карьере не забросил ни одной шайбы за сезон

Дмитрию катастрофически не везет в матчах плей-офф.

«Виннипег Джетс», за который выступает единственный липчанин в НХЛ 28-летний защитник Дмитрий Куликов, минувшей ночью выбыл из борьба за главный трофей мирового хоккея – Кубок Стэнли.

«Джетс» проиграли «Сент-Луис Блюз» в гостях в шестом матче серии – 2:3 и уступили в серии в целом – 2-4. Любопытно, что по ходу противостояния «Виннипег», который занял более высокое место в регулярном чемпионате, проиграл все три матча на своем родном льду.

В решающей игре «блюзмены» в начале третьего периода вели – 3:2. Куликов и Ко бросились спасать матч, серию и сезон в целом, забросили две шайбы в заключительные десять минут, но перевести игру в овертайм не сумели.

Липчанин провел на льду 11 минут и 39 секунд, результативными действиями не отметился.







Напомним, что серия стартовала с двух побед «Сент-Луиса» на площадке «Виннипега» - 2:1 и 4:3. Затем «Джетс» сумели отплатить конкуренту его же монетой - обыграли команду из Миссури на ее льду «Энтерпрайз-центр» - 6:3 и 261 в овертайме. Однако «Сент-Луис» вновь выиграл в Виннипеге – 3:2, а минувшей ночью – с тем же счетом на своей площадке. В итоге американская команда, за которую выступают россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев прошла в четвертьфитнал, где встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (счет в серии 2–3).





Куликов принял участие во всех шести встречах плей-офф, зарабатывал по 2 минуты штрафного времени в первом и третьем матчах, нанес в общей сложности 5 бросков по чужим воротам, причем сразу три пришлись на 4-ю игру, в которой «Джетс» победили в овертайме.

Очков Дмитрий, который считается сугубо оборонительным игроком и не выходит на лед в большинстве, не набрал. В целом его показатели по сезону с учетом регулярного чемпионата таковы: 63 игры в заокеанской лиге, 6 набранных очков. Все свои баллы за результативность Дмитрий набрал за голевые передачи, а вот сам впервые за 9 сезонов в НХЛ ни разу не поразил ворота соперников.







Добавим, что Куликову катастрофически не везет в Кубке Стэнли. Он лишь в третий раз участвовал в плей-офф. В 2016 году «Флорида Пентерз», за которую он тогда выступал, уступила в первом раунде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» - 2-4 (у Куликова – 6 игр, 1+3 очка). В прошлом сезоне «Виннипег» добрался аж до полуфинала, в котором уступил «Вегас Голден Найтс» - 1:4. Липчанин из-за травмы выступил только в заключительной игре (1:2).

Но в любом случае Куликов – самый успешный хоккеист, который впервые вставал на коньки в Липецке.





