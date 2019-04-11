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6 минут назад

Липчанин вступил в борьбу за главный хоккейный трофей мира (ФОТО, ВИДЕО)

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#Хоккей #НХЛ #Кубок Стэнли #Дмитрий Куликов
Липчанин вступил в борьбу за главный хоккейный трофей мира (ФОТО, ВИДЕО)

Правда, в первой игре "Вимннепег" проиграл "блюзменам", но его все равно считают фаворитом в серии.

Команда липецкого защитника НХЛ Дмитрия Куликова (на фото вверху - №5) «Виннипег Джетс» начала выступление в Кубке Стэнли с домашнего поражения от «Сент-Луиса» - 1:2.

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В переполненном дворце спорта «Белл МТС Плэйс», вешающем более 15 тысяч зрителей, канадцы открыли счет уже на 14-й минуте после гола финского форварда Патрика Лайне.

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Финское счастье

Минимальный счет сохранялся аж до третьего периода, в начале которого равновесие восстановил Дэвид Перрон. А за 2 минуты и 5 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принес центрфорвард Тайлер Бозак.

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Любопытно, что авторы обеих шайб у американской команды – канадцы.

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В Канаде по случаю плей-офф даже устраивают авиашоу

Дмитрий Куликов за 13 минут и 46 секунд игрового времени один раз бросил по чужим воротам, заблокировал три броска соперника и отметился тремя силовыми приемами. Липчанин завершил игру с показателем полезности «-1» и двумя минутами штрафа.

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Силовой прием в исполнении 5-го номера "Джетс". 

В составе «Сент-Луиса» на лед выходили двое россиян: на счету форварда Владимира Тарасенко (лучший снайпер команды по итогам регулярного чемпионата – 33 шайбы) три броска в створ и силовой приём за 18:59 на льду (3:17 – в большинстве). У нападающего Ивана Барбашёва три силовых приёма за 11:37.

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Так болеют в Канаде

«Блюз» повели в серии 1-0. Второй матч в серии до 4-х побед состоится также в Канаде 13 апреля, начало – в 4:30 мск.

«Виннипег Джетс» завершили регулярный чемпионат, набрав в 82 играх 99 очков – 2-е место в Центральном дивизионе, 4-е – в Западной конференции и 10-е – в общей таблице НХЛ. По правилам Лиги в соперники в четвертьфинале им достался клуб, занявший 3-е место в одном с ними дивизионе – «Сент-Луис».

Куликов в «регулярке» принял участие в 58 матчах и набрал 6 (0+6) очков.

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Талисманы "Виннипега" и "Сент-Луиса".

Липчанин проводит свой 9-й сезон в сильнейшей лиге мира, но в плей-офф его команды выходят лишь в третий раз. В 2016 году «Флорида Пентерз», за которую он тогда выступал, уступила в первом раунде уступили «Нью-Йорк Айлендерс» - 2-4 (у Куликова – 6 игр, 1+3 очка).

В прошлом сезоне «Виннипег» добрался до полуфинала Кубка Стэнли, в котором уступил «Вегас Голден Найтс» - 1:4. Правда, из-за травмы липчанин пропустил почти все игры плей-офф и вышел на лед только в заключительной игре, в которой его команда дома не смогла продлить серию, проиграв – 1:2.

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Фото "Winnipeg Jets"


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#Хоккей #НХЛ #Кубок Стэнли #Дмитрий Куликов

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