На могиле ветерана войны в Задонске устроили свалку мусора

Вторую Пасху могила Новоскольцева Сергея Константиновича завалена мусором

"Хочу показать всем фотографии могилы участника Великой Отечественной Войны Новоскольцева Сергея Константиновича , прошедшего долгие и трудные дороги войны", пишет на своих страницах в социальных сетях житель Задонска Владимир Красновский.



"Пришедшего с фронта и работавшего до самой своей смерти на благо нашей родины СССР. Похоронен он на кладбище в Липецкой области городе Задонске. Так сложилось, что в семье ветерана никого не осталось. И могила оказалась никому не нужной. Более того, на могилу администрация кладбища стала валить мусор. Однажды найдя директора кладбища Мишустину Нонну Николаевну и показав ей свалку которую организовали на могиле ветерана я попросил навести порядок. Через некоторое время /через пару месяцев/ мне пришлось снова побывать в этом месте. Моему возмущению не было границ, свалка мусора на могиле ветерана увеличилась и могила стала почти не видна.



Обратившись к меру города Задонска Калугину Владимиру Николаевичу и рассказав ему о проблеме, в глазах мэра я увидел неудовольствие и желание поскорей отделаться от назойливого посетителя. Прошло пару лет. Приехав на Задонское кладбище сегодня, и увидев то, о чём написано выше я обращаюсь ко всем людям: "Такого ли уважения заслужили участники ВОВ в столь великий праздник?"





