Общество

21 минуту назад

На могиле ветерана войны в Задонске устроили свалку мусора

1 151
#мусор #кладбища #
1
На могиле ветерана войны в Задонске устроили свалку мусора

Вторую Пасху могила Новоскольцева Сергея Константиновича завалена мусором

"Хочу показать всем фотографии могилы участника Великой Отечественной Войны Новоскольцева Сергея Константиновича , прошедшего долгие и трудные дороги войны", пишет на своих страницах в социальных сетях житель Задонска Владимир Красновский.

"Пришедшего с фронта и работавшего до самой своей смерти на благо нашей родины СССР. Похоронен он на кладбище в Липецкой области городе Задонске. Так сложилось, что в семье ветерана никого не осталось. И могила оказалась никому не нужной. Более того, на могилу администрация кладбища стала валить мусор. Однажды найдя директора кладбища Мишустину Нонну Николаевну и показав ей свалку которую организовали на могиле ветерана я попросил навести порядок. Через некоторое время /через пару месяцев/ мне пришлось снова побывать в этом месте. Моему возмущению не было границ, свалка мусора на могиле ветерана увеличилась и могила стала почти не видна.

Обратившись к меру города Задонска Калугину Владимиру Николаевичу и рассказав ему о проблеме, в глазах мэра я увидел неудовольствие и желание поскорей отделаться от назойливого посетителя. Прошло пару лет. Приехав на Задонское кладбище сегодня, и увидев то, о чём написано выше я обращаюсь ко всем людям: "Такого ли уважения заслужили участники ВОВ в столь великий праздник?" 


1 151
#мусор #кладбища #
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эгоист

3 минуты назад
Нет слов...
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области безветренно и до +18
2
В Липецкой области безветренно и до +18

сегодня, 17:00

Общество
Малоизвестное интервью Аллы Пугачевой в Липецке
13
Малоизвестное интервью Аллы Пугачевой в Липецке

сегодня, 15:14

Общество
Битву с запорожскими казаками реконструируют в Ельце
#реконструкторы #фестиваль
14
Битву с запорожскими казаками реконструируют в Ельце

сегодня, 12:45

Общество
С улицы Ленина убрали все лавочки
#благоустройство
54
С улицы Ленина убрали все лавочки

сегодня, 10:13

Общество
Как правильно мыть окна: советы профессионалов
#лайфхак
9
Как правильно мыть окна: советы профессионалов

сегодня, 10:06

Общество
ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию
#США #политическое убежище
68
ДТП под Липецком повлияло на решение полицейского из США сбежать в Россию

сегодня, 09:39

Общество